Salıpazarı'nda gübre bayilerine denetim

Salıpazarı'nda gübre bayilerine denetim
Güncelleme:
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gübre satış bayilerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde gübrelerin etiket bilgileri, son kullanma tarihlerinin kontrolü ve izlenebilirlik şartlarına uyulup uyulmadığı gibi kriterler incelendi. Yetkililer, kontrollerin devam edeceğini ve mevzuata aykırı işletmelere yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde gübre satış bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, ilçede faaliyet gösteren gübre bayilerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Denetim kapsamında satışa sunulan gübrelerin etiket ve bandrol bilgileri, ürünlerin kayıtlı olup olmadığı, son kullanma tarihleri, depolama ve muhafaza koşulları ile bayi yetki belgeleri incelendi.

Ayrıca ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığının kayıt sistemlerinde yer alıp almadığı kontrol edilerek izlenebilirlik şartlarına uyulup uyulmadığına bakıldı.

Yetkililer, kontrollerin hem çiftçinin güvenli ve kaliteli gübreye erişimini sağlamak hem de kayıt dışı ve sahte ürünlerin piyasaya arzını önlemek amacıyla periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti.

Mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımların uygulanacağı, eksiklikleri bulunan bayilere ise süre verilerek uyarılarda bulunulduğu ifade edildi.

