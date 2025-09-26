Samsun'da Gıda Güvenilirliği İçin Karekod Uygulaması Denetimleri

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "karekod uygulaması" kapsamında bazı işletmeler denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve gıda denetim ekibi, tüm gıda işletmelerinde zorunlu olan karekod uygulaması çerçevesinde İlkadım ilçesinde bir işletmede denetim gerçekleştirdi.

İşletmedeki karekodu okutan Yılmaz ve personel, gıda güvenilirliğini kontrol etti.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla resmi kontrol faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Bakanlığın gıda güvenilirliğini artırmaya yönelik bir dizi tedbir aldığını belirten Yılmaz, "Gıda denetimlerinin yanında tüketicilerin de gittikleri işletmelerde, bu işletme hakkında yapılan denetimlerle ilgili bilgi sahibi olabilmeleri adına yeni bir uygulama geliştirilmiş. QR kod uygulaması, 28 Temmuz itibarıyla zorunlu hale getirilmiştir." dedi.

En iyi denetçinin tüketici olduğunu vurgulayan Yılmaz, karekod uygulamalarını kullanmak suretiyle o işletmeleri bir anlamda denetlemiş olduklarını kaydetti.

Samsun'da 13 bin gıda işletmesi bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bunların 11 bini toplu tüketim ve satış yerlerinden oluşuyor. Karekod uygulaması, toplu tüketim ve satış yerlerinde zorunlu. Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde önemli mesafe aldık. Şu an işletmelerimizin tamamına yakını karekod uygulamasını kullanıyor." ifadelerini kullandı.