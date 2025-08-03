Samsun'da Gençler Karpuz Hasatında Gönüllü Oldu

Samsun'da Gençler Karpuz Hasatında Gönüllü Oldu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Gönüllü Hasat Etkinliği' kapsamında, Bafra'daki genç gönüllüler karpuz hasadı yaparak tarımsal üretime katkıda bulundu. Etkinlik, gençleri tarıma teşvik etmek ve kırsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Gönüllü Hasat Etkinliği" kapsamında, Samsun'un Bafra ilçesinde genç gönüllüler karpuz hasadına katıldı.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürlüğünün organize ettiği etkinlik, İlçe Tarım Müdürlüğünün koordinasyonuyla Türbe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Gençler, çiftçilere destek olmak amacıyla tarlalarda karpuz hasat etti.

Etkinliğin amacının gençleri tarıma teşvik etmek, üretim süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak ve kırsal kalkınmaya katkı sunmak olduğu belirtildi.

Hasat sonunda, tarla sahibi gençlere karpuz ikram etti.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca bu yıl uygulamaya başlanan 'Gönüllü Hasat Etkinliği' kapsamında gençlerimizin tarımsal faaliyetlere olan ilgisini artırmak ve onlara bu alanda somut deneyimler sunmak amacıyla buradayız." dedi.

Erdoğan, gençlerin tarlada çalışarak üretimin ne kadar değerli bir süreç olduğunu bizzat deneyimlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu etkinlikle gençlerimiz sadece karpuz hasat etmiyor, aynı zamanda toprağın ve emeğin kıymetini anlıyor. Amacımız, onları kırsal kalkınmanın bir parçası haline getirmek ve geleceğin tarımına yön verecek bireyler olarak yetiştirmektir. Bu tür etkinliklerin devamının gelmesiyle gençlerimizin şehir hayatının getirdiği koşturmacadan uzaklaşıp, doğal yaşama daha yakın bir bağ kurmasını sağlamayı hedefliyoruz."

Etkinliğe, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Güreş ve ziraat mühendisleri de katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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