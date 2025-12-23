Haberler

Kantar denetiminden kaçan 16 TIR şoförüne 849 bin 679 lira ceza

Samsun'da, plakaları kapalı olan 16 TIR şoförüne toplam 849 bin 679 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, araçların yük taşıma sınırlarını aştığı ve plaka okuyucularını zorlaştıracak şekilde kapatıldığı belirlendi.

SAMSUN'da plakaları kapalı şekilde denetim istasyonuna girmeyen 16 TIR şoförüne toplam 849 bin 679 lira idari para cezası uygulandı.

Ankara yolu Samsun ile Samsun-Ordu istikametinde bulunan Tekeli Kantarında görevli Karayolları personelinin, plakaları kapalı halde yük taşıyan TIR'ların kantara girmeden yollarına devam ettiklerini bildirmesi üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Ekiplerce Çakallı mevkii ile Ordu Yolu Dikbıyık mevkiinde farklı gün ve saatlerde seyir halinde bulunan ya da sabit uygulama noktalarında durdurulan 16 TIR kontrol edildi. Denetimlerde, bazı araçların plakalarının okunmasını zorlaştıracak şekilde plaka üzerine çeşitli maddeler sürüldüğü tespit edildi. Kontrollerde TIR'ların odun, talaş, tuğla, gübre ve benzeri yükler taşıdığı belirlendi. Araç sürücülerine; denetim istasyonuna girmemek, istiap haddinin üzerinde yük taşımak, gabari dışı yük yüklemek, plakası kapalı şekilde araç kullanmak, süre ihlali yapmak ve takograf kullanmamak suçlarından cezai işlem uygulandı.

Yapılan işlemler sonucunda, çeşitli ihlallerde bulunduğu belirlenen 16 TIR'a toplam 849 bin 679 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
