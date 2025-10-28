Haberler

Samsun'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Teknelerde Ay Yıldız Koreografisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla Samsun'da düzenlenen etkinlikte teknelerle denizde ay yıldız koreografisi oluşturuldu. Atakum Yelken Spor Kulübü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen kutlama, katılımcıların Türk bayraklarıyla süslediği teknelerle yapıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Samsun'da teknelerle denizde ay yıldız koreografisi oluşturuldu.

Atakum Yelken Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, teknelerle Cumhuriyet Bayramı coşkusu denize taşındı. Katılımcılar, Türk bayraklarıyla süsledikleri tekneleriyle ay ve yıldız şeklinde konumlandı.

Koreografide yer alan dalgıçlar, denizin ortasında Türk bayrağı açtı.

Sahil boyunca toplanan vatandaşlar, etkinliği alkışlarla izledi.

Atakum Yelken Spor Kulübü Başkanı Serpil Tataroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamayı amaçladıklarını söyledi.

Tataroğlu, "Meşalelerle, Türk bayraklarıyla, halkımıza coşkumuzu marşlarımızla vermek için çabaladık. Denizimizde Türk bayrağını ve dernek bayrağımızı görsel olarak sunduk. Böyle bir coşkuyu hep birlikte kutlamak bizi mutlu etti. Samsun halkına bir şeyler katabildiysek, bu bizi daha da onurlandıracaktır." dedi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.