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Samsun'da balıkçı Recep Erdoğan palamut bolluğunun en az 1 ay daha süreceğini söyledi

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Samsun'da balıkçı Recep Erdoğan palamut bolluğunun en az 1 ay daha süreceğini söyledi
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Karadeniz'deki bolluk sonrası tüketimi artan palamudun tezgahlarda yerini koruyacağını belirten Samsunlu balıkçı Recep Erdoğan, bolluğun en az 1 ay daha süreceğini düşünüyor. Erdoğan, ağların dolu geldiğini ve palamudun tanesinin 100 TL'den satıldığını söyledi.

KARADENİZ'deki bolluğunun ardından ülke genelinde tüketimi artan palamudun tezgahlardaki yerini koruyacağını belirten balıkçı Recep Erdoğan, "Ağlar dolu geliyor. Biz de tezgahlarımızı palamutla dolduruyoruz. Palamut bolluğu var. Bu bolluğun en az 1 ay daha devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Samsun'da balıkçılık yapan Recep Erdoğan, Karadeniz'deki palamut bolluğunun vatandaşları memnun ettiğini, bolluğun en az 1 ay daha devam etmesini beklediklerini belirtti. Tezgahlarda palamudun tanesi 100 TL'den satılırken, hamsinin kilosu 150, çinekop 250, barbunya 400, kınalı barbunya 200, istavrit 450, çupra 550, levrek 600, somon ise 400 TL oldu.

'SEZON GÜZEL GEÇİYOR'

Palamudun artmasıyla fiyatların da uygun olduğunu söyleyen balıkçı Recep Erdoğan, "Çok fazla palamut var. Bu bolluğun en az 1 ay daha devam edeceğini düşünüyoruz. Şu anda denizde palamut bol, balık da güzel. Vatandaşlarımız bol bol palamut yiyebilir. Fiyatlar da bolluğa göre uygun. Ağlar dolu geliyor. Biz de tezgahlarımızı palamutla dolduruyoruz. İnşallah bu bolluk bir süre daha devam eder. Palamut sezonu güzel geçiyor. Vatandaşlarımız da bu durumdan memnun. Palamut hem lezzetli hem de şu anda bol olduğu için sofraların vazgeçilmezi haline geldi. Önümüzdeki günlerde de bu bolluğun sürmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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