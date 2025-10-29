Samsun'da Balıkçı Barınakları Denetleniyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından balıkçı barınakları ile balığın karaya çıkış noktalarında denetim gerçekleştiriliyor.

Av sezonunun başından bu yana devam eden kontrollerde avlanan balıkların yasal boy limitlerine uygunluğu, soğuk zincir ve hijyen koşulları, balıkların menşe belgeleri ve sevk irsaliyeleri inceleniyor.

Ulusal Balıkçılık Veri Toplama Programı kapsamında yapılan denetimde sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması, balık stoklarının korunması ve tüketici güvenliğinin temini amaçlanıyor.