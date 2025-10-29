Haberler

Samsun'da Balıkçı Barınakları Denetleniyor

Samsun'da Balıkçı Barınakları Denetleniyor
Güncelleme:
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından balıkçı barınakları ve karaya çıkış noktalarında denetimler yapılıyor. Av sezonunun başından bu yana süren kontrollerde yasal boy limitleri, hijyen koşulları ve balıkların menşe belgeleri inceleniyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından balıkçı barınakları ile balığın karaya çıkış noktalarında denetim gerçekleştiriliyor.

Av sezonunun başından bu yana devam eden kontrollerde avlanan balıkların yasal boy limitlerine uygunluğu, soğuk zincir ve hijyen koşulları, balıkların menşe belgeleri ve sevk irsaliyeleri inceleniyor.

Ulusal Balıkçılık Veri Toplama Programı kapsamında yapılan denetimde sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması, balık stoklarının korunması ve tüketici güvenliğinin temini amaçlanıyor.

