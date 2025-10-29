Samsun'da Balıkçı Barınakları Denetleniyor
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından balıkçı barınakları ve karaya çıkış noktalarında denetimler yapılıyor. Av sezonunun başından bu yana süren kontrollerde yasal boy limitleri, hijyen koşulları ve balıkların menşe belgeleri inceleniyor.
Ulusal Balıkçılık Veri Toplama Programı kapsamında yapılan denetimde sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması, balık stoklarının korunması ve tüketici güvenliğinin temini amaçlanıyor.
