Samsun'da Balık Avı Sezonu Heyecanı: 'Bolca Hamsi Bekliyoruz'

Samsun Canik Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için hazırlıklarını tamamlıyor. Balıkçılar, denizden bolca hamsi beklediklerini belirtiyorlar. Yeni ağlar ve bakım çalışmalarının ardından sezonun açılmasını umutla bekliyorlar.

SAMSUN'da balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar, 4,5 aylık aranın ardından 'Vira bismillah' demeye hazırlanıyor. Balıkçı Ayhan Köse, "Bu sene denizden bolca hamsi beklentimiz var. Bu sezon bütün vatandaşlarımız hamsiye doyacak" dedi.

15 Nisan'da başlayan avlanma yasağının biteceği 1 Eylül'e sayılı günler kala Samsun Canik Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar hazırlıklara başladı. Kentte kayıtlı 502 gemi ve 4 bin 335 ruhsatlı balıkçı, bir yandan teknelerindeki eksikleri giderip bakım yaparken, diğer taraftan da ağları onarıyor. 'Vira bismillah' diyerek avlanmaya çıkacak olan balıkçılar yeni sezon için heyecanlı olduklarını ifade ediyor.

Balıkçı Ayhan Köse, 'Vira bismillah' demeyi özlediklerini belirterek, "Canik Balıkçı Barınağı'nda sezon hazırlığımız tüm hızıyla devam etmektedir. Teknelerin bakımlarının çoğu bitti. Raspa, boya, ağ malzemelerinin onarım işlemlerinin büyük bir kısmını tamamladık. Sezonun başlangıcına kadar küçük işlerimiz kaldı. Onları da tamamlayacağız. İnşallah 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyerek denize açılacağız. Bu sene denizden bolca hamsi beklentimiz var. Bu sezon bütün vatandaşlarımız hamsiye doyacak" diye konuştu.

'UMUTLA BEKLİYORUZ'

Yeni sezondan umutlu olduklarını ifade eden balıkçı Serkan Arslan ise "Sezonun son rötuşlarını yapıyoruz. Yeni ağlar yaptık. Umutla sezonun açılmasını bekliyoruz. Bu sene çok umutluyuz. Tecrübeli denizci arkadaşlarımız bu sene hamsi senesinin olduğunu söylüyor. Palamut sezonu başladı ve küçük kayıklar da boş dönmeye başladı. Ama hamsinin, istavritin, dip balıklar olan mezgitin ve barbun balığının daha verimli olacağından bahsediliyor. Biz de umutluyuz" dedi.

