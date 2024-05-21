Samsun'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma yaptı. Operasyon sonucunda, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü ile 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan hükümlüler, emniyete götürüldü.
Samsun'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan FETÖ hükümlülerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü ile 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü yakaladı.
Gözaltına alınan 2 hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.