Samsun'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan FETÖ hükümlülerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü ile 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü yakaladı.

Gözaltına alınan 2 hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.