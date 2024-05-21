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Samsun'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma yaptı. Operasyon sonucunda, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü ile 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan hükümlüler, emniyete götürüldü.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan FETÖ hükümlülerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü ile 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü yakaladı.

Gözaltına alınan 2 hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Operasyon Samsun Güncel Haberler

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