Samsun'da 3 Milyon 780 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Samsun'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 milyon 780 bin kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 3 milyon 780 bin kaçak makaron (filtresiz sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından yüklü miktarda makaron sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip edilen kamyon, İlkadım ilçesindeki polis uygulama noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada 3 milyon 780 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü H.G. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
