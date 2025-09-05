Samsun'da 3 Milyon 780 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da 3 milyon 780 bin kaçak makaron (filtresiz sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından yüklü miktarda makaron sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip edilen kamyon, İlkadım ilçesindeki polis uygulama noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada 3 milyon 780 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü H.G. emniyete götürüldü.