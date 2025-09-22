Samsun'da 1 Milyondan Fazla Samuray Arısı Doğaya Salındı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle kahverengi kokarcaya karşı 1 milyonun üzerinde samuray arısı doğaya bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tarımsal üretimi tehdit eden zararlı organizmalara karşı biyolojik mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Samsun'daki laboratuvarlarda bu yıl üretilen 1 milyonun üzerinde samuray arısının haziran ayından itibaren doğaya salındığı ifade edildi. Böylece hem zararlının doğrudan hedef alınmasının sağlandığı hem de kimyasal ilaç kullanımının azaltılarak çevre ve insan sağlığının korunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, tarım şehri olan Samsun'da üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Son yıllarda özellikle meyve ağaçları ve tarla bitkilerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarca zararlısının ürün kayıplarına neden olduğuna işaret eden Doğan, "Kahverengi kokarca üreticimiz için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bizler de ilgili kurumlarımızla birlikte bu zararlıya karşı hem kimyasal hem de biyolojik mücadelemizi sürdürüyoruz. Çevre dostu biyolojik mücadele yöntemlerinden biri olan samuray arısı salımı ile zararlıları doğanın dengesini bozmadan kontrol altına alıyoruz. 2025 yılı itibarıyla hedeflerimizin de üzerine çıkarak 1 milyonun üzerinde samuray arısını doğaya saldık. Böylece hem çiftçimizin ürününü koruduk hem de ekolojik dengeye katkı sunduk." ifadelerini kullandı.