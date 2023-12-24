Samandağ'da fırtına sonucu oluşan hortum seralarda hasara yol açtı
Samandağ ilçesinde meydana gelen fırtına ve hortum, Meydan Mahallesi'nde bulunan seralarda büyük hasara neden oldu. Çiftçi Sever Kuş'un 9 bin fidelik domates serası tamamen yıkıldı. Hasarın büyük olduğu seralarda çiftçiler yetkililerden destek bekliyor.
Samandağ ilçesinde fırtınayla oluşan kısa süreli hortum seralarda hasara yol açtı.
Hortum nedeniyle Meydan Mahallesi'nde bazı seralar yıkıldı, ürünler zarar gördü.
Domates seraları zarar gören çiftçi Sever Kuş, 3 bin metrekarelik alanda kurduğu 9 bin fidelik domates serasının yerle bir olduğunu söyledi.
Kuş, seralarda hasarın büyük olduğunu, yetkililerden destek beklediklerini belirtti.???????