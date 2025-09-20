Haberler

Şam Kırsalı İçin 70 Milyon Dolar Bağış Toplandı

Şam Kırsalı İçin 70 Milyon Dolar Bağış Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Şam Kırsalı ilinde düzenlenen bağış kampanyasında yaklaşık 70 milyon dolar toplanarak, bölgenin yeniden imarına katkı sağlandı. Etkinliğe Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği temsilcisi de katıldı.

Suriye'nin Şam Kırsalı ilinde yeniden imar için düzenlenen bağış kampanyasında yaklaşık 70 milyon dolar toplandı.

Suriye Kültür Bakanlığı'nın himayesinde, bölgenin yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmaları için bir kampanya başlatıldı.

Şam Kırsalı için düzenlenen, halkın ve bağışçıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, yaklaşık 70 milyon dolar toplandı.

Katılımcılar arasında Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da yer aldı.

Suriye'nin Şam Kırsalı ili, iç savaş boyunca pek çok saldırının hedefi olmuş, büyük yıkıma uğramıştı.

Altyapısı ciddi şekilde zarar gören bölge, kapsamlı bir yeniden imar ve kalkınma sürecine ihtiyaç duyuyor.

Daha önce de Suriye'nin çeşitli illerinde bağış etkinlikleri düzenlenmiş, imar ve kalkınma için Deyrizor'da 30 milyon, Dera'da 40 milyon, Humus'ta ise 24 Milyon dolar bağış toplanmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Paşinyan'da çarpıcı Türkiye duyurusu! Beklentisini açık açık söyledi

Paşinyan'da çarpıcı Türkiye duyurusu! Beklentisini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.