Şam Kırsalı İçin 70 Milyon Dolar Bağış Toplandı
Suriye'nin Şam Kırsalı ilinde düzenlenen bağış kampanyasında yaklaşık 70 milyon dolar toplanarak, bölgenin yeniden imarına katkı sağlandı. Etkinliğe Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği temsilcisi de katıldı.
Suriye Kültür Bakanlığı'nın himayesinde, bölgenin yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmaları için bir kampanya başlatıldı.
Katılımcılar arasında Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da yer aldı.
Suriye'nin Şam Kırsalı ili, iç savaş boyunca pek çok saldırının hedefi olmuş, büyük yıkıma uğramıştı.
Altyapısı ciddi şekilde zarar gören bölge, kapsamlı bir yeniden imar ve kalkınma sürecine ihtiyaç duyuyor.
Daha önce de Suriye'nin çeşitli illerinde bağış etkinlikleri düzenlenmiş, imar ve kalkınma için Deyrizor'da 30 milyon, Dera'da 40 milyon, Humus'ta ise 24 Milyon dolar bağış toplanmıştı.