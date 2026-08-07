Haberler

Şam Büyükelçisi'nden yeni atamaya tebrik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Yatırım Ajansı Başkanlığına atanan Ravad Ramazanoğlu'nu tebrik ederek, yeni görevinin Suriye'nin ekonomik toparlanmasına ve iki ülke işbirliğine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

ŞAM (AA) – Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Yatırım Ajansı Başkanlığına atanan İSRA Holding CEO'su Ravad Ramazanoğlu'nu tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Suriye Yatırım Ajansı Başkanlığına atanan, Türkiye'de yerleşik İSRA Holding'in CEO'su Ravad Ramazanoğlu'nu yeni görevinden dolayı kutladı.

Yılmaz, paylaşımında, Ramazanoğlu'nun yeni görevinde Suriye'nin ekonomik toparlanma süreci ile Türkiye-Suriye ekonomik işbirliğine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Ramazanoğlu'nun daha önce Suriye İş Konseyleri Üst Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde de önemli çalışmalara imza attığını belirten Yılmaz, yeni görevinde de Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına, ekonomik toparlanma sürecine ve Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine değerli katkılar sunacağına inandığını kaydetti.

Yılmaz, paylaşımında, "Sayın Ramazanoğlu ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek
Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı

Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Felç geçirdi, vazgeçmedi: 97 yaşındaki süper babaanne gökyüzünde dünya rekoru kırdı

Süper babaanne! Yaşına da, kırdığı rekora da inanamayacaksınız
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama

Erdoğan'a suikast timindeydi! Verdiği adreslerde arama yapılıyor
'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı

Meslektaşını vuran avukat hakkında karar verildi
İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış

Rüşveti veren kişi, Fatma başkanı ateşe attı! İşte ilk sözleri