Türkiye'den Suriye'ye tam destek: Tehditler bitti, hedef 10 milyar dolar

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte sınır hattındaki temel güvenlik tehditlerinin ortadan kalktığını belirtti.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz Ankara-Şam hattında yürütülen diplomasi trafiği ve bölgesel gelişmeleri Katar merkezli Al Jazeera "Suriye Now" kanalına değerlendirdi.

Yılmaz, Türkiye'nin dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğinin Şam'da bulunduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi köklerine, askeri ve ekonomik işbirliklerine ve terörle mücadeledeki kararlılığa dikkati çekti.

Türkiye ile Suriye arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlara işaret eden Yılmaz, Türk milletinin hafızasında Şam'ın özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Tarih boyunca 'Şam-ı Şerif' olarak anılan bu kadim kent, Osmanlı'dan Selçuklulara kadar köklü bir miras barındırıyor. Emevi Camii'ndeki ezan usulünden ortak geleneklerimize kadar kültürümüzün en özgün izleri burada yaşamaya devam ediyor."

İki ülke arasındaki güvenlik parametrelerini ve askeri temasları değerlendiren Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir" ilkesini hatırlattı.

Suriye'deki yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte sınır hattındaki temel güvenlik tehditlerinin ortadan kalktığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"8 Aralık 2024 sonrasında sınır hattımızda insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, kontrolsüz göç ve terör gibi dört stratejik güvenlik sorunu aniden ortadan kalktı.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin Lazkiye Limanı'na gerçekleştirdiği ziyaret de önümüzdeki dönemde askeri ve denizcilik alanında yapacağımız işbirliklerinin en somut göstergesidir. Suriye ordusunun eğitim, teçhizat ve lojistik ihtiyaçlarında yanlarında olmaya hazırız."

Bölgedeki terör unsurlarına karşı tavırlarının net olduğunu kaydeden Büyükelçi Yılmaz, SDG ve PKK/YPG'nin bölgeden tamamen temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasındaki süreci yakından izlediklerini aktaran Yılmaz, "Rüyayı sadece Türkiye'de değil tüm coğrafyamızda terörün bittiği bir ortam olarak şekillendiriyoruz. SDG ve PKK unsurlarının Türkiye, Suriye ve Irak genelinde tamamen tasfiye edilmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği için şarttır. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da belirttiği gibi entegrasyon süreci yavaş ilerlese de terörün son bulması noktasındaki adımları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedef, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi ve açılan sınır kapıları

Ekonomik ilişkilere dair ise Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa sürede yüzde 40 artışla 3,75 milyar dolara ulaştığını, orta vadeli hedefin ise 10 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Serbest Ticaret Anlaşması ve ortak sanayi bölgeleri için görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Yılmaz, sınır kapılarına ilişkin şu detayları paylaştı:

"900 kilometreyi aşan sınır hattımızdaki tüm kapıları açmayı hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımız ile Suriye gümrük makamlarının vardığı mutabakat çerçevesinde, Nusaybin-Kamışlı hattı başta olmak üzere sınır kapılarının 3 ay içerisinde kademeli olarak faal hale gelmesini öngörüyoruz. Ayrıca İdlib'de kurulacak Serbest Bölge ve Kara Limanı projesiyle nakliye ve gümrük süreçleri hızlanacaktır."

Suriye'de eğitime verilen desteğin önemine vurgu yapan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı ile Suriye makamları arasında varılan anlaşma kapsamında gelecek dönemde Şam ve çevresinde Uluslararası Türk Okulu açılacağını belirtti.

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin durumuna ilişkin Yılmaz, çalışma izni muafiyetinin uzun süredir yürürlükte olduğunu, ilerleyen süreçte ise ülkesine dönen Suriyelilerin Türkiye ziyaretlerini kolaylaştırmak adına Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarınca yeni vize düzenlemeleri üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam ziyareti gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yapacağı olası ziyarete ilişkin bir soru üzerine ise Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Şam'a ve Emevi Camii'ne büyük bir sevgi duymaktadır. Daha önce planlanan temaslar bölgedeki gelişmeler nedeniyle ertelenmişti.

Temenni ediyoruz ki bu yıl bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımızı Şam'da göreceğiz. Sayın Erdoğan ile Sayın Şara'nın Emevi Camii'nde yürüyeceği o tarihi kare, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın gücünü dünyaya ilan edecektir."

Kaynak: AA