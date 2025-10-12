Haberler

Salıpazarı Tarım Şenliği'nde Kadın Üreticiler Vurgulandı

Salıpazarı Tarım Şenliği'nde Kadın Üreticiler Vurgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen Tarım Şenliği'nde, Salıpazarı ilçesi ve kadın üreticilerin katkıları ön plana çıktı. Stantlarda sergilenen el emeği ürünlerle ilçenin tarımsal değerleri tanıtıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen Tarım Şenliği'nde, Salıpazarı ilçesi de tanıtıldı.

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ve Belediye Meclisi Üyesi Nuran Ersoy'un katılımıyla fuarda, ilçenin üretim potansiyeli ve geleneksel tarımsal değerleri başarılı bir şekilde temsil edildi.

Şenlik alanında Salıpazarı Ziraat Odası ile Salıpazarı Üreten Toprak Analar Derneğine bağlı emekçi kadın üreticiler tarafından açılan stantlar, el emeği göz nuru ürünlerle büyük ilgi gördü. Doğal gıdalardan el işlerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Stantları tek tek gezerek kadın üreticilerle sohbet eden Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, üretimde gösterdikleri emek ve özveriden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Kadınların üretimdeki rolünün yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir güç olduğuna dikkati çeken Karaca, kadın üreticilere yönelik desteklerin süreceğini vurgulayarak, "Kadının emeği toprağa değer, toprağın bereketi geleceğe umut katar. Üreten kadınlarımızın azmi ve emeği, Salıpazarı'nın geleceğine ışık tutmaktadır. Onların her bir ürünü sadece bir emek değil, aynı zamanda bir hikayedir. Bugün burada ilçemizi en güzel şekilde temsil eden tüm kadınlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
Bakanlıktan ev sahiplerine yüzde 20 stopaj kesintisi iddiasına yalanlama

Ev sahiplerini sarsan iddia! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Yılın ilk kar uyarısı! 5 şehir yarın sabah beyaza bürünecek

Yılın ilk kar uyarısı geldi! 5 şehir yarın sabah beyaza bürünecek
A Milli Takım'da büyük kriz! Berke Özer izinsiz olarak kamptan ayrıldı

Yıldız futbolcu kampı terk etti! Gerekçesi olaydan daha skandal
2 bin nüfuslu köyde herkesin soyadı aynı

Bu köyde herkesin soyadı aynı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gündem yaratacak iddia: Komisyon bu hafta Abdullah Öcalan ile görüşecek

Gündem yaratacak Öcalan iddiası! Bu hafta gözler İmralı'da olacak
2 bin nüfuslu köyde herkesin soyadı aynı

Bu köyde herkesin soyadı aynı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.