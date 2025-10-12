Salıpazarı Tarım Şenliği'nde Kadın Üreticiler Vurgulandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen Tarım Şenliği'nde, Salıpazarı ilçesi de tanıtıldı.

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ve Belediye Meclisi Üyesi Nuran Ersoy'un katılımıyla fuarda, ilçenin üretim potansiyeli ve geleneksel tarımsal değerleri başarılı bir şekilde temsil edildi.

Şenlik alanında Salıpazarı Ziraat Odası ile Salıpazarı Üreten Toprak Analar Derneğine bağlı emekçi kadın üreticiler tarafından açılan stantlar, el emeği göz nuru ürünlerle büyük ilgi gördü. Doğal gıdalardan el işlerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Stantları tek tek gezerek kadın üreticilerle sohbet eden Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, üretimde gösterdikleri emek ve özveriden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Kadınların üretimdeki rolünün yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir güç olduğuna dikkati çeken Karaca, kadın üreticilere yönelik desteklerin süreceğini vurgulayarak, "Kadının emeği toprağa değer, toprağın bereketi geleceğe umut katar. Üreten kadınlarımızın azmi ve emeği, Salıpazarı'nın geleceğine ışık tutmaktadır. Onların her bir ürünü sadece bir emek değil, aynı zamanda bir hikayedir. Bugün burada ilçemizi en güzel şekilde temsil eden tüm kadınlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.