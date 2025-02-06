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Salıpazarı Belediye Başkanı Karaca, Polis Adaylarını Ziyaret Etti

Salıpazarı Belediye Başkanı Karaca, Polis Adaylarını Ziyaret Etti
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Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, POMEM yeterlilik sınavında başarılı olan polis adaylarıyla bir araya gelerek başarılarını kutladı. Gençlere yönelik spor yatırımlarının devam edeceğini vurgulayan Karaca, ücretsiz eğitim kursları ile gençlerin gelişimine katkıda bulunduklarını belirtti.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) yeterlilik sınavında başarılı olan polis adaylarını ziyaret etti.

Salıpazarı Spor Salonu'nda gençlerle bir araya gelen Karaca, gösterdikleri başarıdan dolayı adayları tebrik ederek desteklerini dile getirdi.

İlçedeki spor yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirten Karaca, "Gençlerimiz ve çocuklarımız için çeşitli kurslar açarak onların hem gelişimlerine katkı sağlıyor hem de kaliteli vakit geçirmelerine imkan tanıyoruz. Bu kapsamda ücretsiz olarak düzenlediğimiz POMEM hazırlık kursumuzda 24 gencimiz eğitim aldı. Bu adaylardan 19'u sınavlarda başarılı olarak polislik hayallerine bir adım daha yaklaştı. Parkurları başarıyla tamamlayan 5 gencimiz ise sağlık nedenleriyle sınavı geçemedi." dedi.

Bu tür kursların yıl boyunca devam edeceğini belirten Başkan Karaca, polis adaylarıyla bir süre sohbet ederek onlara tatlı ikramında bulundu.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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