Haberler

Sakarya'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir'de kültür gezisi düzenledi. Heyette SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve diğer yetkililer yer aldı. Üretim ve ticaret konularında görüşmeler yapıldı. Ayrıca, Sakarya'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bilim dergileri dağıtıldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Ticareti Araştırma ve Geliştirme Komisyonu organizasyonuyla Nevşehir'de kültür gezisi gerçekleştirildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, heyette SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, SATSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Gün, Ticaret AR-GE Komisyonu Başkanı Behlül Bayrak ile Meclis Üyesi Necmettin Kırık yer aldı.

Program kapsamında heyet, Nevşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız'a konuk oldu.

Görüşmede iki kent arasındaki üretim ve ticaret hacmiyle SATSO ve Nevşehir TSO çalışmaları istişare edildi, fikir alışverişinde bulunuldu.

İlk ve ortaokul öğrencilerine Bilim Çocuk Dergisi ulaştırıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Bilim Tohumları ile Büyüyen Çocuklar" projesi kapsamında öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak ve erken yaşta bilimsel farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre. TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi'nin Nisan sayısı kent genelindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine ulaştırıldı.

Valilik, TÜBİTAK ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje çerçevesinde, özellikle kırsal bölgelerde eğitim gören çocuklara erişim sağlanıyor.

Dergilerle düzenlenen bilimsel atölye çalışmalarıyla öğrenciler, eğlenerek öğrenme fırsatı buluyor.

23 Nisan'da ulaşım ücretsiz

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüslerinin vatandaşlara ücretsiz hizmet sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Aziz Güvener
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li bir belediye başkanı daha görevinden uzaklaştırıldı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kandıra Orman İşletme Şefliğine yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Orman İşletme Şefine suçüstü sonrası soruşturma derinleştirildi
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti

Bir insan babasına bunu nasıl yapar? Böyle evlat olmaz olsun

İsrailli Bakan Katz, Hizbullah lideri Kasım'ı tehdit etti: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek

İsrailli bakandan tehdit: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek
Serie A'da fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı

Fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı
Kandıra Orman İşletme Şefliğine yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Orman İşletme Şefine suçüstü sonrası soruşturma derinleştirildi
Yeni müdürün kısıtlamaları kız yurdunu sokağa döktü! Protesto gösterisi geri adım attırdı

Yeni müdürün koyduğu kurallar kız yurdunu sokağa döktü
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi

Müzakereler yeniden mi başlıyor? İran'dan sürpriz iddiaya yanıt geldi