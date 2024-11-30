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Sakarya'nın Geleneksel Balıkçılığı: Barbun Avı Devam Ediyor

Sakarya'nın Geleneksel Balıkçılığı: Barbun Avı Devam Ediyor
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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki 150 yıllık geleneksel balıkçılık kültürü, balıkçıların kış sezonundaki barbun avı ile yaşatılıyor. Balıkçılar, 'haralambo' olarak bilinen bölgede sabahları ağlarını toplayarak geçimlerini sağlıyorlar.

Sakarya'da bir buçuk asırlık geleneksel balıkçılık

Rumlardan kalan bölgede balıkçıların av sezonu sürüyor

SAKARYA - Yaklaşık bir buçuk asır önce Rumlardan kalan ve Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesindeki 'haralambo' diye bilinen bölgede balıkçıların av sezonu devam ediyor. Barbunu ile ünlenen bölgede denize açılan balıkçılar, kışın geçimlerinin büyük bir kısmını da bu şekilde sağlıyor.

Karadeniz'de Rumlardan kalan ve bölge halkının 'haralambo' olarak tabir ettiği mevkide Karasu ve Kocaalili balıkçıların barbun avı sürüyor. Karasu'nun Küçük Karasu Mahallesi'nde bulunan ve en eski balıkçı köyü olarak bilinen 'haralambo' bölgesinde denize açılan balıkçılar, kış aylarında geçimlerinin büyük bir kısmını da balıkçılık ile sağlıyor. Barbunu ile ünlenen mevkide balıkçılar, gece attıkları ağları sabah saatlerinde topluyor. Ağlara takılan ve ayıklanan balıklar kovalara konularak Karasu ve Kocaali başta olmak üzere çevre illerdeki satış noktalarına ulaştırılıyor.

"Rumlardan kalan 150 senelik bölgede kıyı balıkçılığını sürdürüyoruz"

40 senedir balıkçılık yaptığını belirten Adem İngenç, "Rumlardan kalan bir yerimiz var burada yaklaşık 150 senelik. 5 metreden başlar, bin 600 metre derinlikte olan bir vadi, kuyu var. Kış geldiği zaman balıklar burada toplanır. Bizde burada balıkları avlamaya çalışıyoruz. Dedelerimiz, babalarımız, amcalarımızdan kalan balıkçılığı devam ettiriyoruz. Ben de 40 senedir burada balıkçılık yapıyorum. Çok uzun süredir bu bölgede balıkçılık var. Eskiden ağlar pamuk ipliğinden yapılırdı ve ağ atıldıktan sonra burada seralar vardı oralarda kurutulurdu akşam tekrar denize atılabilmesi için. Eski balıkçılar böyle yapardı. Sabah saat 06.00'da çıkıyoruz, ağlarımızı çekiyoruz. Bu sene inşallah daha iyi balık olacak. Şuan barbun başladı, istavrit var. Barbun burada kalıcı balık, istavrit göçmen balığı. Sığ sularda istavrit, derin sularda 35-40 metrelerde barbun, 50-60 metrelerde mezgit oluyor. Amatör bir kıyı balıkçısıyım. Her sabah ağlarımızı çekerken balık tutmayı çok arzuluyoruz ve daha fazla olmasını istiyoruz" dedi.

"Mahalle halkımıza ekonomik bir katkısı var"

Daha öncesinde balıkçılık yapan Karasu Mahalle Muhtarı Şefik Kır, "Yazın balık sığ sulara göç eder. Kışın da derin sular sıcak olur ve derin suda toplanır balıklar. Balıkçılar yoğunlukla, kuyu diye tabir ettiğimiz 'haralambo'da ağlarını bırakırlar. Yakaladıkları balıkları da hem mahallemize hem de Karasu ve Kocaali'ndeki satış noktalarına ulaştırırlar. ve bu şekilde de hayatlarını devam ettiriyorlar. Mahalle halkımıza da ekonomik bir katkısı var. Birlik ve beraberlik içerisinde kooperatifleşmeyi sağlarsak çok daha farklı yerlere bu işi taşıyacağımızdan eminim" diye konuştu.

"Sabah kahvaltıda barbun yerim"

Sezonun açılması ile birlikte sabah kahvaltıda bile barbun yediğini ifade eden balıkçı Sabri İngenç, "Balıkçılık zevkli tabi ama başka bir işinde olacak. Buranın tadını aldığında bırakamazsın. Bu bölgeden çıkan barbun balığının tadına baktığında burayı ararsın. Ben barbun sezonu başladığı zaman kahvaltıda zeytin, peynir yerine barbun yerim. Herkese de tavsiye ederim, yiyen bir daha arar bunu. O kadar lezzetli bir balık. Küçük Karasu 'haralambo' balıkçılık dediğinde adres burası. Karadeniz'de buradan başka da barbun balığının çıktığı yer çok nadir" şeklinde konuştu.

"Buradan alıp yiyenler peşini de bırakmıyor"

Bölgeden çıkan barbun balığının lezzeti hakkında bilgi veren Şaban Altaş ise, "Barbun balık olarak yerinde ve taze olarak yediğin zaman diğer balıklara göre çok güzel balık. Günümüzde bu balığı çok tanıyan yok. Tanıyanlarda bu bölgeden yemedikleri ve zamanı geçmiş yedikleri için barbun balığı lezzetli gelmiyor. Ama buradan alıp yiyenler peşini de bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEZGİN GENÇ - Güncel
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