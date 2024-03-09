Sakarya Jandarma Komutanlığı Muhtarlara Asayiş Değerlendirmesi ve Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirdi

Sakarya Jandarma Komutanlığınca muhtarlara yönelik asayiş değerlendirmesi ve seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 2023 yılında jandarmanın sorumluluk bölgelerinde gerçekleşen asayiş olaylarıyla ilgili sunum yapıldı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nejdet Karaca, başta uyuşturucu, terör, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık ve trafik güvenliği olmak üzere çeşitli suçlara yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Muhtarlardan suçluların yakalanması konusunda destek isteyen Karaca, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Seçime girecek muhtar adaylarına başarı dileyen Karaca, kurallara uyulması konusunda destek istedi.

Karaca, daha sonra muhtarların sorularını yanıtladı.