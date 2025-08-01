Sakarya'dan Karabük'teki Yangın Mağdurlarına Yem Desteği

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Sakarya'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen çiftçilere, 21 ton büyükbaş hayvan yemi gönderildi. Mudurnu Yem, tarımsal zarara uğrayan üreticilere destek sağladı.

Sakarya'dan Karabük'te meydana gelen orman yangınlarından etkilenen çiftçilere 1 tır yem gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilde yaşanan yangınlar sonrası tarımsal zarara uğrayan çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanması için dayanışmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sakarya ilinde faaliyet gösteren Mudurnu Yem tarafından afetten etkilenen üreticilerimize 21 ton büyükbaş hayvan yemi desteği sağlanmıştır. Bu anlamlı yardımları için Mudurnu Yem'e teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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