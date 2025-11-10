Haberler

Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi ile Yeni Yuvalar Kuruldu

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yapılan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ev sahibi olan vatandaşların mutluluklarını paylaştı. TOKİ'nin sağladığı evlerin, yurttaşların hayatında önemli bir değişiklik yarattığı ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sakarya'da ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ev sahibi olan vatandaşların düşüncelerine yer vererek, şunları kaydetti:

"Hayal de değil, rüya da. İşte Sakarya'da yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlarımızın mutluluğu. Yüzyılın Konut Projesi ile daha nice yuvalar yapacak, bu sevincin ulaşmadığı tek bir karış bırakmayacağız."

"Acaba benim mi? Gerçekten mi? Rüya mı? Tarif edilecek bir duygu değil"

Görüntülerde görüşlerine yer verilen Asiye Alemdar, "Şu yaşlılıkta diyorum ki Allah'ım benim gibi herkese böyle güzel yaşlılık nasip eyle. Kim verecekti böyle bir ödemeyle evleri? Kimse vermez. 9 evladım, 23 torunum var. Herkes parklara, oyun alanlarına... Burası rahat." ifadelerini kullandı.

Hak sahibi Ahmet Yılmaz da "Kapını açıyorsun, evin içine giriyorsun bir bakıyorsun ki şaşırıyorsun. Acaba benim mi? Gerçekten mi? Rüya mı? Tarif edilecek bir duygu değil. Hiç umudumuz yoktu bir evimiz olur diye ama Mevlam nasip etti. Daha fazla olsun 500 bin değil de 1 milyon, 1,5 milyon olsun. Hep bunu istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ev sahiplerinden Menekşe Söğüt, devletin ne dediyse yaptığını ve arkasında durduğunu belirtirken, Kanber Söğüt de evlerin sağlamlığına kimsenin bir şey diyemeyeceğini, depremlerde TOKİ binalarının yıkılmadığını dile getirdi.

Hak sahibi Muradiye Yılmaz ise kendi evinde oturduklarını, kiradan az miktar para ödediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
500
