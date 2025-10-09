Sakarya'da Modern Süt Toplama Merkezinde Kapasite Artışı Hedefleniyor

Sakarya'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan yüzde 70 hibe destekle modernize edilen süt toplama merkezinde günlük kapasitenin artırılması hedefleniyor.

Ferizli ilçesinde 1975'te köy halkı tarafından kurulan Sınırlı Sorumlu Sinanoğlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen "IPARD III Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Mali Yardım Programı" kapsamında ekipman desteği almak için hazırladıkları projeyle Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TKDK'ye başvurdu.

Projeyi kabul eden TKDK, 3 milyon 658 bin lira hibe destek sağladı. Proje kapsamında yüzde 70 hibeyle 3 süt nakil aracı ile 6 araç üstü süt taşıma, süt soğutma ve depolama tankı alındı.

Her gün 420 noktadan organik süt toplayan kooperatif, yeni ekipmanlarla bölgedeki süt üretimini artırmayı amaçlıyor.

Kooperatif başkanı Enver Yetim, AA muhabirine, kooperatifte 720 üretici olduğunu ve bunların 420'sinden her gün süt toplandığını söyledi.

Yetim, devlet desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Destekle aldığımız 3 araçla sabah ve akşam 5 mahalleden sütler toplanıyor. Hava şartları nedeniyle bozulmaması için gecikmeden üreticilerden topladığımız sütleri tanklarımıza aktarıyoruz." dedi.

Yetim, toplanan sütlerin her gün laboratuvarda analizini yaptıklarını, yağ oranına baktıklarını, kriterler uygunsa tanklara aktardıklarını, aksi halde sütü imha ettiklerini anlattı.

Gençlere, hayvancılığa yönelmelerini tavsiye eden Yetim, şunları söyledi:

"Tankları, Türkiye ve Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen proje kapsamında aldık. Üretim yaptıkça tanklar da çalışır. O yüzden her zaman 'üretim' diyoruz. Desteklemeye müracaat ettiğimizde günlük süt üretimimiz 10 tondu. Sütü artırmak için soğutucu tank aldık, üretimi 15 tona kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Üreticiye daha çok kazandıralım amacını gütmüş oluyoruz."

Yetim, kooperatif olarak kaymak ve ayran üretimine yönelik fabrika kurmayı hedeflediklerini belirterek, bu sayede ilçede gençlere de iş imkanı doğacağını ifade etti.