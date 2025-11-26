Haberler

Sakarya'da Kadına Yönelik Farkındalık Programı ve Spor Başarıları

Güncelleme:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla farkındalık programı düzenledi. Ayrıca, Serdivan Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı Türkiye Karate Yıldızlar Ligi'nde 27 madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla farkındalık programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde kadınlara Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) farkındalık programı gerçekleştirildi.

Şiddetin tanımı, aile içi şiddet ve KADES uygulamasının anlatıldığı programda, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personeli tarafından katılımcılara bilgi verildi.

Paramedik öğrencileri adli vaka eğitimi aldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) paramedik öğrencileri, olay yeri inceleme ekiplerinden adli vaka eğitimi aldı.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, İlk ve Acil Yardım Topluluğu tarafından "Bir Nabız Susar, Bir İz Konuşur" temalı "Hastane Öncesi Adli Olaylarda Paramediğin Rolü" düzenlenen etkinlikte, paramedik öğrencilerine, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde eğitim verildi.

Verilen eğitimde katılımcılara adli olaylarda delil bütünlüğünün korunması, olay yerindeki iz ve bulguların değerlendirilmesi ile kanıt yönetimine ilişkin temel ilkeler aktarıldı.

Serdivan Belediyesi sporcuları 27 madalya kazandı

Serdivan Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı, Türkiye Karate Yıldızlar Ligi 1. Etap müsabakalarından 27 madalya ile döndü.

Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 22-23 Kasım'da Kocaeli Darıca'da düzenlenen müsabakada yer alan sporcular, 8 altın, 9 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 27 madalya kazandı.

Açıklamada, sporcuların hem bireysel hem de takım halinde çeşitli kategorilerde dereceye girdiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
