Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, Sakarya'da düzenlenen IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, programın 81 ilde yaygınlaştırıldığını ve bugüne kadar 3,5 milyar avroluk bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. Programın hedeflerine değinen konuşmacılar, tarımın önemini vurgulayarak, desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Sakarya'da "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, 2011'den bu yana 42 kentte uyguladıkları programı, 81 ilde yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Bugüne kadar 3,5 milyar avroluk bir yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Antalyalı, "Yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağladık. İnşallah Sakarya'da bu desteklerden yararlanmış olacak. Gerçekten güzel bir toplantı oldu, sektörle buluştuk." dedi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Hasan Hüseyin Han da programın 81 ile yayılmasının önemine değindi.

Bu kapsamda tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiklerine işaret eden Han, "Programda yapılan diğer önemli bir değişiklik ise Türkiye Cumhuriyeti katkısının yüzde 25 oranından, yüzde 50 oranına yükseltilmesi olmuştur. Bu sayede daha fazla vatandaşımızın, bu yeniliklerden faydalanmasının önü açılmıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ise Sakarya'nın tarım, turizm, kültür ve sanayi şehri olduğunu belirtti.

Tarımın önemini anlatan Bayraktar, "Toplantının ülke, Sakarya ve Türk tarımı, kentteki çiftçiler ve yatırım yapmak isteyen bütün insanlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem de kentte program sayesinde desteklerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Programın hedeflerine değinen Özerdem, planlı ve sözleşmeli üretim modeliyle kaynakların etkin ve verimli kullanılması, stratejik ürünlerin yeterliliğinin arttırılması, üretimde verim ve kalitenin artırılmasının amaçlandığını belirtti.

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör ise Sakarya'nın program kapsamına alınmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Pamukova Kadın Girişimcileri Derneği Başkanı Lütfiye Önder de kooperatif olarak programa başvurmayı düşündüklerini bildirdi.

Toplantıya, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Bolat, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, daire müdürleri ve işletme sahipleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

sakarya Ekonomi Güncel Tarım

Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
OVP açıklandı, hesaplar değişti! İşte ocak ayında emekliyi bekleyen zam oranı

Hesaplar değişti! İşte ocak ayında emekliyi bekleyen zam oranı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu?
title