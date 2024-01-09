Sakarya'da Hızırilyas Su Yönetim Merkezi Su ve Atık Su Laboratuvarı Hizmete Açıldı

Sakarya'da içme suyu kalitesinin yaklaşık 300 farklı parametreyle takip edileceği Hızırilyas Su Yönetim Merkezi Su ve Atık Su Laboratuvarı törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) Marmara Bölgesi'nin en kapsamlı laboratuvarı inşa edildi.

Türkiye'nin en kaliteli içme suyunu Sakaryalıların musluklarına ulaştıran SASKİ, Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'nde bulunan 1720 metrekare alan içerisinde gelişmiş teknolojiye sahip yeni cihazlarla dolu laboratuvarıyla suyun kalitesini 300 farklı parametreyle takip edebilecek.

Tesisin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'da suya tam kontrol sağladıklarını, teknolojinin imkanlarından en iyi şekilde faydalanarak bilimsel çalıştıklarını ifade etti.

Mevcut laboratuvarın artık ihtiyaçları karşılayamadığını, akreditasyon şartlarını sağlayamadığını, yeni cihazların alımı için yeterli alanın bulunmadığını görünce kolları sıvadıklarını belirten Yüce, "3 katlı inşa ettiğimiz laboratuvarda merkezi havalandırma sistemi, UV dezenfeksiyon ve HEPA filtreli temiz hava besleme sistemi bulunmaktadır. İçme sularında çeşitli bakterilerin analizlerinin yapılması ve su kalitesinin test edilmesi için akreditasyon şartlarına uygun Mikrobiyoloji Laboratuvarımız yer almaktadır. Bunların yanı sıra arşiv, sarf malzeme depoları, özel havalandırmalı sıvı ve toz kimyasal depoları, kimyasal dolaplar, çeker ocak sistemleri, numune dolapları yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Yüce, laboratuvara ilişkin şu bilgileri de paylaştı:

"Laboratuvarımızda ayrıca Sapanca Gölü, Akçay Barajı ve havzaları besleyen derelerden ve diğer içme suyu kaynaklarından alınan yüzeysel su, yer altı suyu ve sediment numunelerinin, içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin giriş ve çıkış sularından alınan atık su numuneleri ile arıtma çamuru numunelerinin, kanalizasyon sistemine deşarj yapan sanayi kuruluşlarından alınan atık su numunelerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen MELBES (Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi) kapsamında çevre illerden numune alma ekiplerimiz tarafından alınan atık su numunelerinin ve kamu kurumlarından veya özel taleplerle gelen diğer numunelerin analizleri yapılmaktadır. Üstelik bu analizlerin uluslararası kabul görmüş standart metotlarla raporlanması yapılmaktadır."

Laboratuvarımız, ilk olarak 2008 yılında TÜRKAK tarafından 18 parametreden akredite edilmiştir. Bugün itibarıyla ise su kapsamında 63, atık su kapsamında 62, arıtma çamuru 1, sediment kapsamında 1 olmak üzere toplam 127 adet parametreden akredite durumdadır. Ayrıca laboratuvarımız Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yeterlilik belgesine sahip olup, Mayıs 2023 tarihi itibarıyla toplam yeterli parametre sayısı 54 adettir.

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliği ve İçme Suyu Temin Edilen Su Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmeliği kapsamında Su İdareleri tarafından bakılması gereken yaklaşık 300 parametrenin analizleri tarafımızca yapılacak olup, bu parametrelerden akredite olunmasını planlıyoruz. Laboratuvarımızın yetkinliğinin izlenmesi için Çevre Referans Laboratuvarı tarafından yapılan yeterlilik testlerine ve uluslararası yeterlilik testlerine katılım sağlanmakta olup başarılı sonuçlar alınmaktadır. Laboratuvarımıza yıl içinde yaklaşık olarak 4 bin 500 ila 5 bin 600 arasında numune gelmektedir. Yaklaşık olarak 100 bin ila 160 bin parametre bakılmaktadır."

Konuşmanın ardından açılış kurdelesini kesen Yüce, protokol üyeleriyle laboratuvarı gezerek bilgi aldı.

Törene, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları katıldı.