Sakarya'da bir imam cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da bir imam cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu

AA - Osman Nevtan Angün - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da bir imam cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Merkez Çarşılı Camisi'nde görevli imam, 15 Temmuz şehitleri anısına cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Merkez Çarşılı Camisi'nde görevli imam, 15 Temmuz şehitleri anısına cuma hutbesini ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu.

Cuma namazı öncesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler için Merkez Çarşılı Camisi'nde mevlit okutuldu, İlçe Müftüsü Bektaş Günay tarafından dua edildi.

Ezanın okunmasıyla minbere çıkan imam Ali Sarımert, hutbeyi ay-yıldızlı cübbe ve sarıkla okudu.

Sarımert, daha sonra cemaate namaz kıldırdı.

Ay-yıldızlı cübbe ve sarığın kendi tasarımı olduğunu anlatan Sarımert, "Bir terzi arkadaşım dikti. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz anısına hutbede giydim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Allah bir daha böyle bir günü bize yaşatmasın." dedi.

AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

Hisarcık Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title