Ağaçta mahsur kalan kediyi polis ekipleri kurtardı - Haberler

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Ağaçta mahsur kalan kediyi polis ekipleri kurtardı

AA - Güncel
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Sakarya'da tırmandığı ağaçtan inemeyen kedinin yardımına polis ekipleri yetişti.

Sakarya'da tırmandığı ağaçtan inemeyen kedinin yardımına polis ekipleri yetişti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Adapazarı ilçesinde uygulama yaptıkları sırada Aziz Duran Parkı'nda bir kedinin sahipsiz köpeklerden korkarak ağaca tırmandığını ve inemediğini fark etti.

Ağaca tırmanan bir polis, mahsur kalan kediyi yakalayarak aşağıda bekleyen meslektaşına verdi. Polis memuru, kediyi öperek parka bıraktı.

Kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA / Güncel

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