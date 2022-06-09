Ağaçta mahsur kalan kediyi polis ekipleri kurtardı - Haberler

Ağaçta mahsur kalan kediyi polis ekipleri kurtardı
AA - Güncel
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Sakarya'da tırmandığı ağaçtan inemeyen kedinin yardımına polis ekipleri yetişti.
Sakarya'da tırmandığı ağaçtan inemeyen kedinin yardımına polis ekipleri yetişti.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Adapazarı ilçesinde uygulama yaptıkları sırada Aziz Duran Parkı'nda bir kedinin sahipsiz köpeklerden korkarak ağaca tırmandığını ve inemediğini fark etti.
Ağaca tırmanan bir polis, mahsur kalan kediyi yakalayarak aşağıda bekleyen meslektaşına verdi. Polis memuru, kediyi öperek parka bıraktı.
Kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AA / Güncel