Sakarya'da Afet Anında Kesintisiz İletişim İçin Proje Başlatıldı

Sakarya'da Afet Anında Kesintisiz İletişim İçin Proje Başlatıldı
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SAKRAD ve Muhtarlar Federasyonu, olası depremler için mahalle bazlı telsiz ağı kuracak. Projenin AB desteğiyle hayata geçirileceği belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Derneği (SAKRAD) ve Muhtarlar Federasyonunca, kentte olası deprem anında kesintisiz haberleşmeyi sağlamak amacıyla mahalle bazlı telsiz ağı kurulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, SAKRAD ile afete hazırlık için yürütülen "Telsizle İletişime Geç, Afete Hazırlığı Seç" projesi, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilmeye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) "Sivil Katılım Hibe Programı" kapsamında destek almaya hak kazandığı belirtildi.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde bir araya gelen yerel yönetimler, kamu kurumları, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşları, kentte deprem, yangın, heyelan, sel ve farklı afet anlarında vatandaşların kesintisiz iletişim kurabilmeleri için amatör telsizciler arasında kesintisiz iletişim ağı kurmayı hedefliyor.

Projenin afet anında ani müdahaleleri büyük ölçüde kolaylaştıracağını belirten Yusuf Alemdar, "Özellikle ilimiz ve bölgemiz için çok hayırlı bir çalışma. Bizler afetleri ve depremleri yaşamış, bunun bedelini ödeyen insanlar olarak analizlerimizi çok iyi yapmamız gerekiyor. Afet anında devreye girecek olan telsiz iletişimi, kesintisiz haberleşmenin anahtarı olabilir. Afet öncesinde gerçekleştirilecek çalışmalar afet anında yapılacak ani müdahaleleri kolaylaştıracaktır." değerlenmesinde bulundu.

Alemdar, ayrıca Sakarya'nın 38 büyük mahallesine acil durum konteyneri alımı için bakanlık düzeyinde başvuru yaptıklarını belirterek, sosyal dirençli ve yeşil şehir anlayışıyla yola çıkıldığını, çalışmaların sürdüğünü ve kenti depreme hazırlayarak can kayıplarının önüne geçmek istediklerini kaydetti.

SAKRAD Başkanı Gürel Özbakış, birinci deprem bölgesinde olunduğuna değinerek, 1999 depreminde neler yaşadığını hatırladıklarını, afetler sırasında sicil toplum ve kamu arasındaki iletişimi sağlamak adına oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ise 1999 depremini bizzat yaşadıklarını, 6 Şubat depreminde ortaya çıkan iletişim eksikliğiyle ilgili uzun süredir çalışmaları bulunduğunu, iletişim sorununu çözmek adına önemli bir program gerçekleştirdiklerini anlattı.

Büyükşehirden baba ve çocuklara kamp etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Babalar Günü" dolayısıyla baba ve çocuklara özel kamp etkinliği düzenliyor.

Belediyenin düzenleyeceği "Baba-Çocuk Kampı" etkinliği, Adapazarı ilçesinde bulunan Macera Park'ta gerçekleşecek.

Kamp etkinliğinde baba ve çocuklar kamp ateşi, doğa yürüyüşü, langırt, dart, satranç, açık hava sineması, spor tırmanışı, zipline ve çeşitli atölye çalışmalarıyla vakit geçirecek.

İnternet üzerinden kayıt yapılan etkinlik, 14 Haziran Cumartesi saat 18.00'da başlayıp 15 Haziran Pazar 13.00'da sona erecek.

Ferizli'de öğrencilerden resim sergisi

Ferizli Fikret İsmet Aktekin Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerinin çizdiği resimlerin yer aldığı yıl sonu sergisi düzenlendi.

570 öğrencinin arasından seçilen 200 resmin yer aldığı sergiye İlçe Kaymakamı Hasan Balcı, Belediye Başkan Yardımcısı Naci Kral, Milli Eğitim İlçe Müdür Vekili Hasım Tok, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adana vali yardımcısı olarak atanan Balcı, burada yaptığı konuşmada, atanması dolayısıyla ilden ayrılacağını ancak Sakarya'daki çalışmaları takip edeceğini ifade etti. Balcı, sergiye gelen katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
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