Haberler

Sakarya'da 16 Bin Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Sakarya'da 16 Bin Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAKARYA'da polis tarafından durdurulan araçta ve iki adreste yapılan aramada 16 bin gümrük kaçağı yeni nesil elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA'da polis tarafından durdurulan araçta ve iki adreste yapılan aramada 16 bin gümrük kaçağı yeni nesil elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında İstanbul'dan Sakarya'ya seyir halinde olan ve Adapazarı'nda durdurulan araçtaki S.A. (29) ve A.O. (37) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve Adapazarı ile Serdivan ilçelerindeki ikametlerinde yapılan aramalarda; 16 bin gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalara el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
Ederson'un eşinden 'Gidin' tepkilerine bomba yanıt

Dün gece telefonuna gelen mesaja verdiği yanıt bomba
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Dün gece gördüklerinden sonra delirdi!
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı
Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor

Amedspor'a 3 puanı getirdi maç sonu Kürtçe konuştu