Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Arifiye Çalışmalarını İnceledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arifiye ilçesindeki Osmangazi Caddesi ve Hanlıköy Bağlantı Yolu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Alemdar, şehrin ulaşımını güçlendirecek projeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arifiye ilçesinde çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Alemdar ilk olarak 4 bin 500 ton asfaltla yenilenen, altyapısı ve kaldırım imalatlarının tamamlanan 20 metre genişliğindeki ve 1700 metre uzunluğundaki Osmangazi Caddesi'nde inceleme yaptı.

Alemdar, daha sonra kamulaştırma sürecinin tamamlandığı ve fiziki çalışmaları başlayan 1100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki Hanlıköy Bağlantı Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, Arifiye'nin kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

Hayata geçirdikleri ve devam eden çalışmaları yerinde incelediklerini aktaran Alemdar, "Yeni yerleşim bölgemizdeki Osmangazi Caddesi ve Arifiye ulaşımı için büyük önem taşıyan Hanlıköy Bağlantı Yolu'nda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Sakarya ulaşımı için geleceği düşünerek projeler üretiyoruz. Yeni caddeler ve bağlantı yolları ile şehrimizin ulaşımına güç katıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
