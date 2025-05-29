Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'nden Haciz Açıklaması

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, birliğe ait tesise yapılan haciz işlemine ilişkin, "Birliğimizin faaliyetlerine olan güveninizi sürdürmenizi ve resmi açıklamalarımız dışındaki spekülatif haberlere itibar etmemenizi rica ederiz." ifadesini kullandı.

Ör, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde medyada, birliğe ait tesiste gerçekleştirilen haciz işlemleriyle ilgili çeşitli haberlerin yer aldığını, bu konuda kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Birliğin duruşunu netleştirmek amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

Birlik olarak, bölgede arıcılık sektörünün gelişmesi, arıcıların desteklenmesi ve sürdürülebilir ekosistem için uzun yıllardır özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Ör, şunları kaydetti:

"Birliğimizin iddia edilen borçlarla ilgili icra takibi yapan firmayla hiçbir ticari ilişkisi bulunmamaktadır. Birliğimiz taşınma aşamasında olduğu dönemde ilgili firma hiçbir hukuki ilişkiye dayanmadan icra takibi başlatmış ve teknik sebeplerle elektronik tebligatı kullanamadığımızdan ilgili evraklardan haberimiz olmamıştır. 23 Mayıs tarihinde icra işlemleri için gelindiğinde süreçten haberdar olunmuştur.

Birliğimiz bu sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi ve üyelerimizin haklarının korunması için Birlik avukatıyla çalışmaktadır. Birlik avukatımızla yaptığımız istişarelerde icraya konu takip talebinde ilgili firma tarafından borcun sebebinin gösterilmediği tespit edilmiş ve bu yönüyle tarafımızca takibin iptali ve tedbir kararı için hukuki yollara başvurulmuş bulunulmaktadır. İlgili firmaca icra takibine bir sebep gösterilmemesi dahi ilgili firmanın alacaklı olduğuna dair sebebi olmadığını ve niyetini göstermektedir."

Ör, çıkan haberlerde her ne kadar kraliçe arıların haczedildiğinden bahsedilse de bunun gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hiçbir şekilde kraliçe arıların haczi söz konusu değildir. Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği, arıcılık sektörünün bölgedeki öneminin farkında olarak üyelerimizin ve sektörümüzün çıkarlarını korumaya devam edecektir. Bu süreçte Birliğimizin faaliyetlerine olan güveninizi sürdürmenizi ve resmi açıklamalarımız dışındaki spekülatif haberlere itibar etmemenizi rica ederiz. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.