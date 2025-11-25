Sahte Ev İlanlarıyla Dolandırıcılık Yapan 6 Kişi Tutuklandı

Sarıyer'de internet sitelerine koydukları sahte satılık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.C. ve arkadaşlarının Maslak Mahallesi'ndeki bir rezidanstan vatandaşları arayarak dolandırıcılık yaptığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin, dijital satış uygulamaları üzerinden açtıkları sahte ev satışı ilanlarıyla mağdurlardan para aldıklarını tespit eden ekipler, vatandaşların toplam 2 milyon 900 bin lira dolandırıldığını belirledi.

Ekipler, 20 Kasım'da Maslak'taki rezidansa düzenledikleri operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.

Adreste yapılan aramada, 14 cep telefonu, 20 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, internet sağlayıcı ve içerisinde çok sayıda iletişim numarası bulunan ajanda ele geçirildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonda ele geçirilen suç unsurları, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.