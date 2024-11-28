Sahte Döviz İddiaları Piyasayı Tedirgin Ediyor

Haber : Zeynep BOZUKLU / Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Son günlerde piyasaya sahte döviz sürüldüğü iddialarıyla ilgili konuşan döviz bürosu çalışanı Ebru Doğan, "İnsanlar da panik oldu biz de. Bizler için sakıncalı bir durum çünkü dikkatli olmak zorundayız. Vatandaş 50 doları ve 100 doları getirdiğinde alım, satım yapamıyoruz. Eski dolarları da almıyoruz" dedi.

Piyasaya önemli miktarda sahte döviz sürüldüğü iddiaları, hem döviz satıcılarını hem de vatandaşı tedirgin etti. Türkiye Bankalar Birliği ve Merkez Bankası konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye Bankalar Birliği, piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığı iddialarıyla ilgili, "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan döviz bürosu çalışanı Ebru Doğan, hem sahte dövizlerle ilgili yaşadıkları tedirginliği anlattı. Doğan şunları söyledi:

"Bir buçuk, iki haftadır bu durumla karşı karşıyayız. İnsanlar da panik oldu biz de. Bizler için sakıncalı bir durum çünkü dikkatli olmak zorundayız. Şu an biz de bekliyoruz, müşterilerimize de beklemelerini söylüyoruz. Buna bir çözüm elbette gelecek, biz de ona göre hareket edeceğiz. Yatırımlarını dolar üzerine yapanlar panik halde. 50 doları ve 100 doları getirdiklerinde alım, satım yapamıyoruz. Eski dolarları da almıyoruz. Onlardan çok fazla geliyor.

Sahte dolarla gerçek dolar nasıl ayırt edilir

Doğan sahte doları anlamanın yollarıyla ilgili bilgi de veren Doğan, "Yeni çıkan dolarlarda mavi şerit olması, üstte ve alttaki rakamlarda kabartmaların olması, şeridin içinde USD yazısının olması, kağıdının pamuk ve ketenden üretilmesi gibi hususlar varsa paranın gerçek olduğu anlaşılabilir" dedi.

"Bende sahte de yok, gerçek de yok"

Vatandaşlar, ise sahte döviz konusunda ekonomiden dert yanarak tepkilerini dile getirdi.

Emekli bir vatandaş, sahte döviz için "Bende sahte de yok, gerçek de yok. Doları olan düşünsün benim bir dolarım bile yok. Ben zaten zor geçiniyorum" dedi.

"Ekmek alamıyoruz, doları nasıl alacağız"

Başka bir emekli vatandaş, "Ekmek alamıyoruz, doları nasıl alacağız? Geçen hanımın zoruyla 20 dolar aldım onda da ya sahte çıkarsa diye tedirgin olduk. Ona bile üzülüp duruyoruz" diye konuştu.

"Ülkemizde hiçbir şeyin kontrolü yok"

Bir başka vatandaş ise, "Vatandaş nasıl tasarruf yapacak? Aylığından ancak 10 dolar biriktirebilen var. Ben de hem emekliyim hem çalışıyorum ama 20 dolar alabiliyorum. Bankalar da fahiş fiyattan satıyor. Ülkemizde hiçbir şeyin kontrolü yok. Sadece istedikleri şeylerin kontrolünü yapıyorlar" dedi.