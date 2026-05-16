'Sahte araç kiralama' dolandırıcılığında 44 tutuklama

Kocaeli merkezli 30 ilde sahte araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran 78 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Hesaplarda 102 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

KOCAELİ merkezli 30 ilde sahte araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı ve hesaplarında 102 milyon 537 bin 630 TL işlem hacmi tespit edilen 78 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında, şüphelilerin sahte internet siteleri kurdukları saptandı. Şüphelilerin bu sitelerde araç kiralama ilanları paylaşarak vatandaşlardan kapora ve ürün bedeli adı altında para talep ettiği, yabancı uyruklu kişiler adına açılan açık hatlar üzerinden 'call center' yöntemiyle görüşmeler yaptığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 88 olayda toplam 82 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında 102 milyon 537 bin 630 TL'lik işlem hacmi bulunduğu saptandı. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde, 2'sinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, İzmir, Ağrı, Kayseri, Kırklareli, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Nevşehir, Sivas, Şırnak, Yalova ve Zonguldak'ta 12 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 78 şüpheli, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ile dün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Çıkarıldıkları mahkeme tarafından 78 şüpheliden 44'ü tutuklanırken, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
