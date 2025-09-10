Haberler

Şahinbey Belediyespor Ampute Futbol Takımı, EAFF Uluslar Ligi'ne Katılıyor

Gaziantep'teki Şahinbey Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Uluslar Ligi Turnuvası'na katılacak. Takım oyuncuları Fuat Taştan, Mert Yıldız, İbrahim Halil Esen ve Barış Telli, ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek.

Gaziantep'teki Şahinbey Belediyespor Ampute Futbol Takımı oyuncuları Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Uluslar Ligi Turnuvası'na katılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce de Ampute Futbol A Milli Takımına oyuncu gönderen Şahinbey Belediyespor Ampute Futbol Takımı bu yıl da oyuncularını turnuvaya gönderecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, sporcuları tebrik ederek, "Kulübümüzün oyuncularının milli takıma seçilmesi bizleri gururlandırıyor. Onların sahada göstereceği mücadele, ülkemizin ve şehrimizin adını bir kez daha uluslararası arenada duyuracak." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Fuat Taştan, Mert Yıldız, İbrahim Halil Esen ve Barış Telli ülkelerini Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Uluslar Ligi Turnuvası'nda temsil edecek.

Turnuva, 12-14 Eylül tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
