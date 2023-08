Şahinbey Belediyesi ve AK Parti Milletvekili Vatandaşlara Aşure İkramında Bulundu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Muharrem Ayı dolayısıyla Şahinbey İlçesi'nin farklı noktalarında vatandaşlara aşure ikram eden Şahinbey Belediyesi aşure ikramını aralıksız sürdürüyor. Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı Muharrem ayının sonuna yaklaşırken vatandaşlara aşure ikramında bulundular.

"Kardeşliğimiz daim olsun"

Muharrem ayında vatandaşlarla bir araya gelerek aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Kardeşlik ve hoşgörü temennisinde bulunduğumuz bir Muharrem ayının daha sonuna yaklaşıyoruz. AK Parti Gaziantep Milletvekilimiz Mesut Bozatlı ile birlikte vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Annelerimizin, babalarımızın, örfümüzün ve adetimizin bir geleneği olarak her yıl komşulara dağıtılan aşure geleneğini biz de Şahinbey Belediyesi olarak yıllardan bu yana devam ettiriyoruz. Aşurelerimiz, her gün ilçemizin farklı mahallelerinde ikram ediliyor. Aşuremizde 27 çeşit farklı malzeme var. Her birinin rengi ve tadı farklı ama birleştiği zaman aşure tadında farklı bir tat ortaya çıkıyor. Bizler de ülke olarak, Türkiye'yi oluşturuyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" dedi. - GAZİANTEP