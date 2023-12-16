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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 4 Yıl Sonra Türkiye'nin Uzman Sayısı 110 Bin Olacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde TUS tercihinin azaldığını ve 4 yıl sonra Türkiye'nin uzman sayısının 110 bin olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde; "Artık TUS tercih edilmiyor. 2022'de yapılan TUS sınavında yüzde 92 yerleşim söz konusu oldu. 2023 yılında ise yüzde 86 yerleşme oranıyla 17 bin 716 kişi yerleşti, kontenjanlar 3 katına çıkmasına rağmen. 4 yıl sonra uzman olabilecek öğrenci sayımız 53 bin 35 kişi, uzman sayımız 56 bin, 4 yıl sonra Türkiye'nin uzman sayısı 110 bin olacak, uzman sorunu kalmayacak" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hükümet adına milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, şunları söyledi:

"ASM BİRİMLERİNİN KAMU TARAFINDAN YAPILARAK KİRADAN KURTARILMASINI TAMALAYAMADIK, BUNLARI DESTEKLERİNİZLE YAPACAĞIZ"

"Hekimlerin emekliliğe dair ek göstergenin en düşük 6 bin 400'e çıkarılmasını, sağlık çalışanlarının sabit ücretlerinin hak kaybı olmadan emekliliğe yansıtılmasını, sağlık çalışanlarının taban ücretinin pratisyen hekimlerin 3'te 1'i olmasını, nöbet ücretlerinin düzenlenmesini, ASM birimlerinin kamu tarafından yapılarak kiradan kurtarılmasını tamalayamadık. Bunları da desteklerinizle gerçekleştireceğiz. Personel alımı için gayret ediyoruz, çok yakında alan sayısını açıklayacağız.

"YILLIK AMELİYAT OLAN YABANCILARIN OTRANI YÜZDE 3'TÜR"

Geçici koruma altındaki Suriyelilere 2011'den bu yana 2.6 milyon ameliyet yapıldığını söylediğimi ifade ettiniz, evet bu sayı doğrudur. Bu ameliuyatlara sezeryan da sünet gibi küçük müdahaleler de dahildir. Tekil bazında 2.6 milyon ameliyat 1.1 milyon kişiye yapılmışır, 12 yılda. Yıllık ameliyat olan yabancıların otranı yüzde 3'tür. Ameliyat sayılarında daha fazla Suriyelilerin ülemizde olduğunu çıkaramazsınız.

"4 YIL SONRA TÜRKİYE'NİN UZMAN SAYIS 110 BİN OLACAK, UZMAN SORUNU KALMAYACAK"

Artık TUS tercih edilmiyor. 2022'de yapılan TUS sınavında yüzde 92 yerleşim söz konusu oldu. 2023 yılında ise yüzde 86 yerleşme oranıyla 17 bin 716 kişi yerleşti, kontenjanlar 3 katına çıkmasına rağmen. 4 yıl sonra uzman olabilecek öğrenci sayımız 53 bin 35 kişi, uzman sayımız 56 bin, 4 yıl sonra Türkiye'nin uzman sayısı 110 bin olacak, uzman sorunu kalmayacak."

Kaynak: ANKA / Güncel

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