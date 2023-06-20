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Sağanak yağış ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

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Edirne'de etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı Lalapaşa ilçesinde, tarım arazileri zarar gördü.

Sağanak yağış ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

EDİRNE - Edirne'de etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı Lalapaşa ilçesinde, tarım arazileri zarar gördü.

Edirne'de akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Lalapaşa ve çevresinde fırtına ile başlayarak etkisini artıran sağanak ve dolu yağışı, bir süre sonra derelerin seviyesinin yükselmesiyle sele dönüştü. Sülleymandanişment, Sarıdanişment ve Ömeroba köylerinde, sağanak yağıştan dolayı ekili dikili alanlar zarar gördü.

Ekili alanları zarar gören Sarıdanişment köyü muhtarı Turan Yılmaz yaşanan afet sonrası tarım arazilerinin yüzde 80'ninin zarar gördüğünü ifade ederek, "Dün akşam bölgemizde etkili olan yağışlar sonrası yüzde 80 civarında zarar olmuştur. Bölgede ekili olan bin dönüm kanola, bin dönüm buğday ve ayçiçeği zarar görmüştür. Bu an itibarıyla zararımız çok büyük, Devletimiz bize yardım elini uzatacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Güncel

Lalapaşa Edirne Güncel Haberler

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