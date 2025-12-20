Hendek'te 132 Gündür Eylemde Olan Sag Hidrolik İşçilerine İtalyan Sendikacılardan Destek Ziyareti

(İSTANBUL) Sakarya Hendek'te kurulu İtalyan sermayeli SAG Hidrolik işyerinde Birleşik Metal-İş sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin eylemi 132'nci gününe girerken, İtalyan sendikacılardan bir destek geldi. İtalya'da SAG Grubu fabrikalarında örgütlü FIOM-CGIL Sendikası Genel Merkezi Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Valentina Orazzini ve aynı sendikanın Reggio Emilio Bölge Başkanı Simone Vecchi, SAG işçileriyle dayanışmalarını göstermek ve yaşananları yerinde görmek için SAG Hidrolik işçilerini ziyaret etti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kurulu İtalyan sermayeli SAG Hidrolik işyerinde sendika üyesi oldukları için işten çıkarılan DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasına üye işçilerin direnişi 132'nci gününe girdi. İtalya'da SAG Grubu fabrikalarında örgütlü FIOM-CGIL Sendikası Genel Merkezi Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Valentina Orazzini ve aynı sendikanın Reggio Emilio Bölge Başkanı Simone Vecchi de, Hendek'e geldi ve SAG işçileriyle dayanışmalarını gösterdi.

Bu ziyaretin ardından İtalyan sendikacılar, Birleşik Metal-İş sendikasının genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyerek hem izlenimlerini paylaştı hem de dayanışma duygularını ifade etti. Birleşik Metal-İş sendikası Genel Sekreteri Ali Çeltek'in de katıldığı basın toplantısına, İtalyan medyası da ilgi gösterdi.

"İtalya'da anayasal hak olan bu durum Türkiye'de yasak"

Konuya ilişkin Birleşik Metal-İş sendikasından yapılan açıklamaya göre, FIOM Reggio Emilio Bölge Başkanı Vecchi, "Bize anlatılanlara göre, sendikalaşma süreci başlar başlamaz üyelerin işten çıkarılması maalesef çok yaygın bir uygulama. Üstelik Türkiye'de yasalar yasakladığı için mesai arkadaşları dayanışma grevi yapamıyor. İtalya'da anayasal hak olan bu durum Türkiye'de yasak" dedi. FIOM-CGIL Sendikası Genel Merkezi Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Orazzini ise "İşçiler bize İtalyan yönetimin Türkiye'deki fabrikada olup bitenlerden genellikle haberdar olmadığını ilettiler. Ayrıca işten atılmaktan korktuklarını anlattılar." diye konuştu.

Vecchi ve Orazzini ayrıca şunları söyledi: "Anadolu'nun dondurucu kışında, 132 gündür bir soba üzerinde ısıtılan çayı içme şansını eriştik. O sobanın dumanı, fabrika kapısından giren çıkanlara ve yoldan geçenlere bir direnişin işareti oluyor. Yoldan geçen araçların sürekli çaldığı kornalar ise şu dayanışma mesajını veriyor: 'Sizi görüyoruz, yanınızdayız'. Biz de sendikal hakları için mücadele eden SAG Hidrolik işçilerinin haklı mücadelesinin yanındayız."

'İtalyan sendikacı dostlarımız ilk günden itibaren yanımızda oldular'

Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Ali Çeltek ise direnişin sürdüğü işyerinde sendikal örgütlenmenin tamamlanmasının ardından sendika üyesi işçilerin tazminatsız şekilde işten çıkarılmaya başlandığına dikkat çekti. Bir üyelerinin evlenmesine saatler kala işten atıldığını hatırlatan Çeltek, "Biz böyle durumlarda uluslararası alanda gerekli girişimlerde bulunuyor, dostlarımızı bilgilendiriyoruz. İtalyan dostlarımıza da durumu aktardık. İlk günden itibaren yanımızda oldular. İtalyan sendikacı dostlarımızın SAG Hidrolik'teki süreci yakından takip etmesi, buraya gelmesi, yaşananları yerinde incelemesi bizim için çok değerli, önemli. Yaşasın işçilerin uluslararası dayanışması!" diye konuştu.