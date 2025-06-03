Safranbolu Lokum Üreticileri Kurban Bayramı İçin Mesaiye Başladı

Safranbolu Lokum Üreticileri Kurban Bayramı İçin Mesaiye Başladı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri, Kurban Bayramı öncesinde 20 çeşit lokum üreterek, tatlı bir bayram deneyimi sunuyor. 55 yıllık deneyime sahip Recep Çelik, bayram süresince en az 30 ton lokum üretimi yapacaklarını açıkladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri, Kurban Bayramı'nda ağızları tatlandırmak için mesai yapıyor.

Safranbolu lokumu, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi 20 çeşitte müşterilere sunuluyor.

Coğrafi işaret tescilli Safranbolu lokumu, Kurban Bayramı tatili boyunca tüketicilere ulaştırılacak.

"Bayram süresince en az 30 ton üretim yaparız"

Lokum üreticisi Recep Çelik, AA muhabirine, 55 yıldır lokum üreticiliği yaptığını söyledi.

İmalathanede lokum, helva ve akide şekeri ürettiklerini belirten Çelik, "Safranbolu'nun üç güzeli vardır. Biri Safranbolu lokumu, biri Safranbolu evi, biri safran çiçeği." dedi.

Çelik, 6 kazanda üretim yaptıklarını aktararak, "20 çeşit lokum üretiyoruz. Türkiye'de lokum yapılıyor ama Safranbolu lokumunu hiçbir yer tutmuyor. Şu anda günlük 1,5 ila 2 ton arasında üretim yapıyoruz. Bayram süresince en az 30 ton üretim yaparız." diye konuştu.

Lokum imalathanesinde gıda mühendisi olarak görev yapan Mete Mert Dönmez de ilçenin turistik bir yer olduğu için bayram öncesi lokum üretiminin arttığını kaydetti.

Safranbolu'nun "klasik" olarak adlandırdıkları fındıklı lokumu başta olmak üzere çifte kavrulmuş Antep fıstıklı, incirli, sakızlı, güllü, yaban mersinli ve safranlı gibi çeşitlerinin olduğunu anlatan Dönmez, "Lokumlarda yüzde 100 şeker pancarından yapılmış şeker kullanıyoruz. Hiçbir şekilde glikoz, emülgatör, koruyucu ve katkı maddeleri kullanmıyoruz. Bu yüzden bizim yaptığımız lokumun tadı diğerlerine göre her zaman farklılık gösterir. Lezzetlidir, güzeldir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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