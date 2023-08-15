Safranbolu Belediyesi Mahalle Yollarını Yeniliyor

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Yol, Bakım ve Onarım Şefliği tarafından ihtiyaç görülen tüm mahallelerin yolları yenileniyor. Ekipler, bozuk kısımların yanı sıra tüm yolu yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Yol, Bakım ve Onarım Şefliği tarafından ihtiyaç görülen tüm mahallelerin yolları yenilenmeye devam ediyor. Ekipler, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile yollarda sadece bozuk kısımları değil tüm yolu yeniliyor.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Yol, Bakım ve Onarım Şefliği'nin mahallelerde bozuk olan yol zeminleri için tespit çalışmaları sürüyor. Ekipler, vatandaşların yürüyüş yapabildiği, araçlarını daha sağlıklı yollarda sürebildiği alanların yapımı için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde zemini bozulan yollarda yenileme çalışmaları başladı. Yol, Bakım ve Onarım Şefliği ekipleri Bağlarbaşı Mahallesi'nde 700 metre alanda 950 ton asfalt serimi yapıyor.