Sadakataşı Derneği Lübnan'daki Mülteci Çocuklara Nakdi Yardımda Bulundu

Sadakataşı Derneği, Lübnan'da maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemeyen mülteci çocuklara İslami ilimler ve Arapça dili eğitimi veren bir camide nakdi yardımda bulundu. Dernek ayrıca çevredeki ihtiyaç sahibi ailelere de yardımda bulundu.

Sadakataşı Derneği, Lübnan'da maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemedikleri için bir camide İslami ilimler ve Arapça dili alanlarında gönüllülerden eğitim alan onlarca mülteci çocuğa nakdi yardımda bulundu.

Suriyeli mülteci çocuklar, başkent Beyrut'un kuzeyinde bulunan Cubeyl şehrindeki bir camide Kur'an-ı Kerim, hadis ve fıkıh gibi İslami ilimlerde ders alıyor. Bu ilimlerin yanı sıra Arapça olarak okuma yazmayı da burada öğreniyor.

Maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemeyen bu çocukların eğitim ile tek bağı burası. Camideki gönüllü hocalar verdikleri eğitimin yanı sıra, çocuklara psikolojik destek de sunmaya çalışıyor.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ve beraberindeki heyet, bu çocuklara ve onlara eğitim veren gönüllülere nakti yardım ulaştırdı. Dernek üyeleri çevredeki bazı ihtiyaç sahibi ailelere de nakti yardımda bulundu.

AA muhabirine konuşan Özdal, bu camide aldıkları eğitimin dışında başka bir yerden hiçbir eğitim alma imkanına sahip olmayan bu çocuklara destekte bulunmanın önemine dikkati çekti.

Suriyeli bu çocukların burada aldıkları eğitim olmasa okuma yazma bile öğrenemeyeceklerini vurgulayan Özdal, "Bir okulun yerini tutmasa bile bu çocukların günlük olarak buraya gelmesi, okuma yazma öğrenmesi, İslami alanlarda eğitim alması ve bu şekilde hayata hazırlanma imkanı bulması çok kıymetli. Biz de hayırseverlerin yaptıkları yardımları Lübnan'daki Filistinli mülteci kamplarından tutun da eğitim alma imkanı olmayan bu Suriyeli mülteci çocuklarına kadar geniş bir yelpazedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadakataşı çok sayıda yardım projesi hayata geçirdi

Lübnan'a geçtiğimiz perşembe günü ulaşan Sadakataşı Derneği heyeti, okul tefrişatı ve tadilatı, gelir temini, gıda ve eğitim masraflarına destek gibi birçok projeyi hayatı geçirdi.

Lübnan'daki yardım faaliyetleri ve kalkınma projelerine destek maksadıyla başkent Beyrut, Trablusşam ve Sayda kentinde bir dizi faaliyetlerde bulunan heyet, ilk olarak dernek tarafından tefrişat ve tadilatı yapılan Filistin Mülteci Kampı Burc el-Baracna'daki El-Aksa Okulu'nun açılış törenine katıldı.

Daha sonra elektrik kesintilerinin günlük yirmi saati aştığı ülkede güneş enerji sistemi desteğinden, gıda yardımına, araç desteğinden ilaç ve eğitim yardımına kadar birçok faaliyette bulunan heyet, son olarak Suriyeli mülteci çocuklara nakdi yardımda bulunarak faaliyetlerini tamamladı.