Haberler

Mahmut Arıkan: Kırgınlıkların Arttığı ve Toplumun Gerildiği Bir Atmosferde Kurban Bayramı'na Giriyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kurban Bayramı mesajında Gazze'deki duruma ve Türkiye'deki toplumsal gerginliğe dikkat çekerek, bayramın huzur ve adalet getirmesini diledi.

(ANKARA)- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, " Gazze'de yaralar henüz sarılmamış, bölgemizde sular durulmamışken; ülkemizde de kırgınlıkların arttığı ve toplumun gerildiği bir atmosferde Kurban Bayramı'na giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Arıkan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada emperyalist tasallut ve işgal sürerken, Gazze'de yaralar henüz sarılmamış, bölgemizde sular durulmamışken; ülkemizde de kırgınlıkların arttığı ve toplumun gerildiği bir atmosferde Kurban Bayramı'na giriyoruz."

Oysa bayramlar, sadece takvimde yer alan belirli günler değil; paylaşmanın, birbirini dinlemenin, kardeşlik ve dayanışma şuurunun yeniden hatırlandığı mübarek zamanlardır. Bayram; gücün değil, vicdanın sesini büyütmektir. Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı da tam olarak budur.

İnsanlarımız yalnızca ekonomik zorluklardan değil; belirsizlikten, gerginlikten ve sürekli kriz atmosferinden de yorulmuştur. Farklı düşünen insanların birbirinden korkmadığı, siyasi rekabetin düşmanlığa dönüşmediği, hukukun herkes için güvence olduğu bir ülke özlemi, bugün toplumun çok geniş kesimlerinde hissedilmektedir.

"UMUTSUZLUĞA KAPILMIYORUZ"

Hiç kimse, kendisi gibi düşünmeyenlerin bu ülkeye ait olmadığını ima eden bir dile mahküm edilmemelidir. Çünkü bu vatan; farklı hayatların, farklı fikirlerin ve ortak umutların evidir. Türkiye, kavga ederek değil; konuşarak, dinleyerek ve adalet duygusunda buluşarak güçlenecektir. Umutsuzluğa kapılmıyoruz. Çünkü bu millet, en zor zamanlarda dahi vicdanını kaybetmemiş, adalete ve birbirine olan inancını yitirmemiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Kurban Bayramı'nın ülkemizde ve bölgemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların, adaletsizliklerin ve insanlığı yaralayan zulümlerin sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Hakkın ve adaletin hakim olduğu bir gelecekte; bayramın ülkemize huzur, milletimize umut, bölgemize barış ve insanlığa vicdan getirmesini temenni ediyorum.

Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: ANKA
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor
Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı

Türkiye'ye dönecek mi deniyordu, dönmedi! Milli yıldızımız imzayı attı
Japonya'da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı

Hızla gelip kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakibi ABD'nin kadrosu belli oldu

Rakibimiz ABD'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Tarihi zafer! Bundesliga'nın eski şampiyonunu yenip 30 yıl sonra küme düşürdüler

Bundesliga şampiyonunu yenip rakibini 30 yıl sonra küme düşürdüler