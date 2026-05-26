Mahmut Arıkan: Kırgınlıkların Arttığı ve Toplumun Gerildiği Bir Atmosferde Kurban Bayramı'na Giriyoruz

(ANKARA)- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, " Gazze'de yaralar henüz sarılmamış, bölgemizde sular durulmamışken; ülkemizde de kırgınlıkların arttığı ve toplumun gerildiği bir atmosferde Kurban Bayramı'na giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Arıkan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada emperyalist tasallut ve işgal sürerken, Gazze'de yaralar henüz sarılmamış, bölgemizde sular durulmamışken; ülkemizde de kırgınlıkların arttığı ve toplumun gerildiği bir atmosferde Kurban Bayramı'na giriyoruz."

Oysa bayramlar, sadece takvimde yer alan belirli günler değil; paylaşmanın, birbirini dinlemenin, kardeşlik ve dayanışma şuurunun yeniden hatırlandığı mübarek zamanlardır. Bayram; gücün değil, vicdanın sesini büyütmektir. Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı da tam olarak budur.

İnsanlarımız yalnızca ekonomik zorluklardan değil; belirsizlikten, gerginlikten ve sürekli kriz atmosferinden de yorulmuştur. Farklı düşünen insanların birbirinden korkmadığı, siyasi rekabetin düşmanlığa dönüşmediği, hukukun herkes için güvence olduğu bir ülke özlemi, bugün toplumun çok geniş kesimlerinde hissedilmektedir.

"UMUTSUZLUĞA KAPILMIYORUZ"

Hiç kimse, kendisi gibi düşünmeyenlerin bu ülkeye ait olmadığını ima eden bir dile mahküm edilmemelidir. Çünkü bu vatan; farklı hayatların, farklı fikirlerin ve ortak umutların evidir. Türkiye, kavga ederek değil; konuşarak, dinleyerek ve adalet duygusunda buluşarak güçlenecektir. Umutsuzluğa kapılmıyoruz. Çünkü bu millet, en zor zamanlarda dahi vicdanını kaybetmemiş, adalete ve birbirine olan inancını yitirmemiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Kurban Bayramı'nın ülkemizde ve bölgemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların, adaletsizliklerin ve insanlığı yaralayan zulümlerin sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Hakkın ve adaletin hakim olduğu bir gelecekte; bayramın ülkemize huzur, milletimize umut, bölgemize barış ve insanlığa vicdan getirmesini temenni ediyorum.

Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: ANKA