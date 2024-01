Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, AYM'nin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararı yok sayması, ülkemizin temel direği olan anayasal düzeni ilga etmeye yönelik bir darbedir. Yasalar, kişilere göre şekillenemezler ve herkese karşı eşit olmak zorundadırlar" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımla Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi. Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, AYM'nin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararı yok sayması, ülkemizin temel direği olan anayasal düzeni ilga etmeye yönelik bir darbedir. Bizler, 'Her koşulda ve herkes için adalet' diyoruz. Siyasi olarak düşüncelerimiz farklı olsa da, Yargıtay'ın Can Atalay'a karşı kararını tasvip etmiyoruz. Yasalar, kişilere göre şekillenemezler ve herkese karşı eşit olmak zorundadırlar. Hukuku siyasete alet eden siyasiler ve onların kullanışlı aparatı haline gelen hukuk insanları; toplumların ve devletlerin temeli olan adaleti kökünden sarsmakla ülkemizin bekasını tehlikeye atmaktadır. Ölçü, birilerinin keyfi tutumları değil; adaletin kendisidir. Bugün kendilerini ölçü olarak görenler, er veya geç bozdukları kantarla tartılacaklardır."