Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Ekonomi Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, Valizini Almış Ülke Ülke Geziyor

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 8. Olağan Kocaeli İl Kongresinde "Bakın, bu ülkede mafya çocuk mezarlarını kazıyor, aileyi tehdit ediyor, devlete meydan okuyor. Ama devlet, gidip civciv satan esnafın peşine düşüyor! Böyle bir yerde yatırımcı kimi muhatap alacak? Kime güvenecek?" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kocaeli'de partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da yaşanan deprem ve sonrasındaki gelişmeleri gündemine alan Arıkan, Türkiye'nin depreme hazır olmadığını vurguladı. Arıkan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Terörün kökünü kurutmak için biz elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarız. Ama, şeffaf olacaksınız, samimi olacaksınız, kapalı kapılar ardında iş çevirmeyeceksiniz, en önemlisi de şehitlerimizin ruhunu incitmeyeceksiniz. İlk günden itibaren bunu söylüyoruz. Maalesef 'yapılmasın' dediğimiz ne varsa hepsi yapıldı. Önceki hafta heyet Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü, 'adımlar atıyoruz' dediler. Ardından Pervin Buldan İtalya'dan müjde verdi. Haziran'da Öcalan serbest dedi. İki gün önce de DEM Parti Grup Başkanvekili, 'Adalet bakanı ile görüştük, tüm dediklerimizi not etti' diye açıklama yaptı. Bu çözümün içinde her şey var bir tek millet yok. Öyle görünüyor ki bu arkadaşlar milletin sorununu, milletin meclisinden kaçırarak çözme peşindeler. Meclis'ten Sayın Bahçeli, İmralı'dan Öcalan 'Silah bırakın' çağrısı yaptı. Aradan 6-7 ay geçmiş olmasına rağmen hala bir pazarlık söz konusu. Şimdi başka tarihler veriliyor. Vaatler nedir, silahları bırakanlar ne olacak, bu konunun Suriye ile ilgisi nedir? Bunlara dair hiçbir cevap yok! Türkiye'nin meseleleri, Roma'da, Oslo'da, Londra'da, Washington'da değil; Ankara'da çözülür. Çözümün adresi lordlar kamarası değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclis'tir.

"Enflasyonun olduğu yerde bereket olmaz, huzur olmaz, refah olmaz!"

Bu ülkede yıllardır bitmeyen bir yangın var: enflasyon! Enflasyon bitmedikçe, umut bitiyor. Ekonomi çöküyor, üretim duruyor, istihdam eriyor. Esnaf ayakta kalma mücadelesi veriyor. Kimi kepenk kapatmış, kimi zararla çalışıyor. Bir umut, belki toparlarım diyerek direniyor. Ama çark dönmüyor! Yüksek faizin olduğu yerde enflasyon kaçınılmazdır. Enflasyonun olduğu yerde bereket olmaz, huzur olmaz, refah olmaz! Bu düzenin tek kazananı var: faizden beslenen azınlık. Kaybeden kim? 86 milyon insan! 'Faizi düşüreceğiz' demişlerdi. Sonuç? 250 puan indireceklerdi, indirmek bir yana, hukuksuz kararlarından dolayı 350 puan daha artırmak zorunda kaldılar. Yani net 600 puan faiz artırdılar. Peki bu döviz kurunu tuttu mu? Hayır! Üstüne ne yaptılar biliyor musunuz? 52 milyar doları yaktılar! Sırf döviz kuru sabit dursun diye.

İktidarı ekonomi üzerinden eleştiren Arıkan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bir devlet gibi değil, bağışla ayakta durmaya çalışan bir dernek gibi yönetiliyor"

Ne yapıyor ekonomi yönetimi? Ekonomi Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, valizini almış ülke ülke geziyor. Sürekli yatırımcı arıyor. Ama yatırımcı yok! Niye yok? Çünkü yatırımcıyı kaçıran şey vergi değil, hukuksuzluk! Çünkü yatırımcı, çete düzeniyle yönetilen bir ülkeye yatırım yapmaz! Bakın, bu ülkede mafya çocuk mezarlarını kazıyor, aileyi tehdit ediyor, devlete meydan okuyor. Ama devlet, gidip civciv satan esnafın peşine düşüyor! Böyle bir yerde yatırımcı kimi muhatap alacak? Kime güvenecek? Sayın Bakan kapı kapı geziyor ama yatırım gelmiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bir devlet gibi değil, bağışla ayakta durmaya çalışan bir dernek gibi yönetiliyor! Eğer siz hukuku yeniden ayağa kaldırırsanız, eğer emniyeti sağlarsanız, sokaklarda adalet ve huzuru kurarsanız bakın o zaman yatırımcı nasıl geliyor göreceksiniz."