Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Hükümet Savaşın Faturasını Vatandaşlara Kesiyor"

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Elazığ'da yaptığı konuşmada hükümeti ekonomi politikaları üzerinden eleştirdi. Arıkan, "Şubat ayı içerisinde mazot artışları çok düşük olmasına rağmen enflasyon yüzde 32'lerde çıktı. Martta savaş oldu, akaryakıt fiyatları patladı. Ama bizim ülkede enflasyonun düştüğünü görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Akşam oldu tarihimizin en büyük zamlarıyla karşı karşıya kaldık. Bir savaş esnasında yapılabilecek en kötü şeyi hükümet yapmaya başladı. Hükümet savaşın faturasını vatandaşlara kesiyor." açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Doğu ve Güneydoğu programı kapsamında Elazığ'da STK ve medya temsilcileriyle bir araya geldi. TÜİK'in enflasyon verilerini eleştiren Arıkan, akaryakıt zamlarına rağmen enflasyonun düşük açıklanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, hükümetin ekonomik yükü vatandaşa yansıttığını vurguladı.

Saadet Lideri Arıkan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dünyada tüm olumsuzluklar yaşanırken Türkiye'de enflasyon düştü. Şubat ayı içerisinde mazot artışları çok düşük olmasına rağmen enflasyon yüzde 32'lerde çıktı. Martta savaş oldu, akaryakıt fiyatları patladı. Ama bizim ülkede enflasyonun düştüğünü görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Akşam oldu tarihimizin en büyük zamlarıyla karşı karşıya kaldık. Bir savaş esnasında yapılabilecek en kötü şeyi hükümet yapmaya başladı. Nedir bu? Hükümet savaşın faturasını vatandaşlara kesiyor."

"Vatandaş üzerine düşeni yaparken hükümet neden üzerine düşeni yapmıyor?"

Savaş başlayalı bir ay oldu. Bir aydır TBMM'de ne konuşuluyor? Bu hafta konuşulan konu yeni vergiler getirmek üzerine. Geçtiğimiz hafta ne konuşuldu? 'Ormanlar üzerinden nasıl özelleştirme yaparak kaynak sağlayabiliriz?' Bir önceki hafta trafik cezaları konuşuldu. Mecliste 5,5 ay trafik yasasının çıkmaması için uğraştık. 20 bin lira emekliye maaş verirken vatandaşa 10 bin lira ceza yazamazsın. Elbette ceza yazılır. Ama vatandaşın geliriyle orantılı bir ceza yazmalısın. O 'enkaz devraldık' dedikleri 'yolsuzluğu, yoksulluğu, yasakları bitireceğiz' dedikleri dönemde ÖTV en düşük oranı 27, en yüksek oranı 50'imiş. 'Türkiye'yi sayılı ülkeler arasına getirdik' diyorlar. Mehmet Şimşek döneminde bu gün ÖTV en düşük yüzde 70, en yüksek yüzde 220 olmuş. Hani siz enkaz devralmıştınız? Tekrar enkaz devretmeyin. Son 5 yılda vergi gelirleri yüzde 5 bin 147 artmış. ÖTV tahsilatı yüzde 12 bin 622 artmış. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Tahsilatlarda yüzde 13 binlik bir artış olmuş. Vatandaş üzerine düşeni yaparken hükümet neden üzerine düşeni yapmıyor?

"25 yıl boyunca israf, yolsuzluk, rüşvet arttı mı, azaldı mı?"

2026 bütçesinde 2,75 trilyon faiz ödemesi var; geçen sene 1,95'ti, bir önceki yıl 1,25'ti. 2027 senesinde bu rakam 3-4 trilyona çıkacak. 'Para yok' diye bir şey yok. Türkiye'nin sınırsız kaynakları var ama kaynağın paylaşımı ile alakalı çok büyük problemler var. Seçime 1,5 yıl var; 1,5 yılda kalkınma planımızdan istifade ederlerse biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Ben Elazığ'daki aklıselim tüm hemşehrilerime şu soruyu sorup vicdanlarıyla cevap vermelerini istiyorum: 25 yıl öncesine göre ülkemizin ahlaki ve kültürel seviyesi daha mı iyi bir noktaya geldi? 25 yıl boyunca gelir dağılımındaki adalet daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu? 25 yıl boyunca sosyal yardıma ihtiyaç duyan insan sayısı arttı mı, azaldı mı? 25 yıl boyunca fakirlik sınırı altında yaşayan insanlarımızın sayısının toplam nüfusa oranı arttı mı, azaldı mı? Genç işsiz sayımız arttı mı, azaldı mı? 25 yıl boyunca televizyonlardaki ahlaksız dizi sayısı arttı mı, azaldı mı? Gündüz kuşağı programlarındaki ahlak seviyesi arttı mı, azaldı mı? 25 yıl boyunca uluslararası düzeydeki üniversite sayımız arttı mı, azaldı mı? 25 yıl boyunca israf, yolsuzluk, rüşvet arttı mı, azaldı mı? Son olarak, ülkemizin bütçesinden faize ödediğimiz rakam 25 yıl boyunca arttı mı, azaldı mı? Her birimiz bunun cevabını biliyoruz."

Kaynak: ANKA