Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin, Edirne Ticaret Borsası'nı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Oğuz Kurban'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Tekin, Edirne'nin kalkınmasının üreticinin güçlenmesinden geçtiğini belirterek çiftçinin kazandığı bir ekonomik düzen istedi.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Kurban'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Tekin, ziyarete ilişkin açıklamasında, "Edirne'nin kalkınmasının yolu üreticimizin güçlenmesinden geçiyor. Çiftçimizin borçlandığı değil, kazandığı bir ekonomik düzen mümkün!" ifadelerini kullandı.
Ziyarette, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tezcan Karakütük ve İl Başkan Yardımcısı Faruk Yalçınkaya da yer aldı.
Kaynak: AA