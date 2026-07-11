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Mahmut Arıkan, Antalya'da Toptancı Halini Ziyaret Etti

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya Toptancı Hali'nde esnafı ziyaret etti. Esnaf, artan maliyetler, konkordato endişesi ve Rusya pazarının İran'a kaptırıldığını belirtti. Arıkan ise bir esnafın veresiye defterini göstererek 'Bu defteri Mehmet Şimşek'e kaptırma' dedi.

(ANTALYA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya Toptancı Hali'nde üretici ve hal esnafını ziyaret etti. Artan maliyetler, konkordato endişesi ve ihracatta yaşanan kayıpları dile getiren esnaf, Rusya pazarını maliyetler nedeniyle İran'a kaptırdıklarını söyledi. Arıkan ise bir esnafın veresiye defterini göstererek, "Bu defteri Mehmet Şimşek'e kaptırma" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sabah saatlerinde Antalya Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Üreticiler ve hal esnafı da artan üretim giderleri ve haksız rekabet karşısında yaşadıkları sıkıntıları Arıkan'a anlattı.

Üreticiler, en büyük kaygılarından birinin sektörde hızlanan iflas ve konkordato süreçleri olduğunu, halde faaliyet gösteren şirketlerde peş peşe başlayan konkordato ilanlarının, tedarik zincirindeki güvensizliği ve endişeyi artırdığını kaydetti. Artan hayat pahalılığına dikkate çeken bir üretici, "20 bin liraya geçim olmuyor" diyerek geçim sıkıntısını dile getirdi.

Hal esnafı, iç piyasada yaşanan daralmanın yanı sıra ihracat cephesinde de artan maliyetler sebebiyle ciddi kayıplar yaşandığını, katlanarak büyüyen üretim giderleri yüzünden uzun yıllardır hakim oldukları dış pazarlarda rekabet güçlerini yitirdiklerini ifade etti. Özellikle son birkaç yıla kadar Türkiye'nin elinde tuttuğu Rusya pazarının kontrolünün tamamen İran'a kaptırıldığını kaydeden üreticiler, bu durumun girdi maliyetlerinin ticarete vurduğu darbeyi gösterdiğini savundu.

"İRAN'DA MAZOT UCUZ, ESNAFIMIZ FELÇ OLDU"

Üretim maliyetlerinin ihracatçı üzerindeki baskısını anlatan esnaf, uluslararası pazardaki rekabet şartlarının adaletsizliğine dikkati çekti. Enerji ve ambalaj giderlerindeki farklılığın ticareti nasıl şekillendirdiğini anlatan bir esnaf, "Son üç dört yıldır maliyetler çok olunca İran'dan bize elma geldi, esnaf felç oldu. Yıllarca biz yapıyorduk bu ürünü, Rusya pazarı bizdeydi ama İran'a kaptırdık maliyetlerden dolayı. İran'ın ürünü yarı fiyatına, onlarda mazot ucuz, sandık plastik o da petrolden, o da ucuz" diye konuştu.

ARIKAN'DAN ESNAFA MEHMET ŞİMŞEK GÖNDERMESİ

Ziyaret sırasında bir esnafa "Veresiye defteri dolu mu?" diye soran Arıkan, "Bu defteri Mehmet Şimşek'e kaptırma" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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