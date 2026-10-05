Saadet lideri Arıkan, TÜİK'in enflasyon sepetinde 800 milyar liralık vurgunu sordu

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bir yanda 'fon' adı altında dönen şaibeli milyarlar, diğer yanda TÜİK'in 'fon'dötenli' rakamlarıyla mutfağı yakılan milyonlar… Soruyoruz: Bu enflasyon kimin enflasyonu? Bu rakamlar kimin hayatını anlatıyor? 800 milyar liralık vurgun TÜİK'in enflasyon sepetinde var mı? Foncuların sepeti tıka basa dolarken, vatandaşın filesi boş kalıyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan TÜİK'İn açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki göstererek şunları kaydetti:

"Bir yanda 'fon' adı altında dönen şaibeli milyarlar, diğer yanda TÜİK'in 'fon'dötenli' rakamlarıyla mutfağı yakılan milyonlar… Soruyoruz: Bu enflasyon kimin enflasyonu? Bu rakamlar kimin hayatını anlatıyor? 800 milyar liralık vurgun TÜİK'in enflasyon sepetinde var mı? Foncuların sepeti tıka basa dolarken, vatandaşın filesi boş kalıyor! Açık ve net söylüyoruz: Enflasyonun sebebi ne çarşıdır, ne markettir, ne de pazardır; enflasyonun sebebi bizzat bu iktidardır! Borsada 800 milyarı buhar edenler sebep; enflasyon sonuçtur. Nokta!"

Kaynak: ANKA